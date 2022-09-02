Жара снова вернётся в Тюмень в пятницу

К 14:00 температура воздуха поднимется до + 28 градусов, практически весь день погода будет пасмурной. Существенных осадков не ожидается, влажность снизится до 45%. Скорость ветра 2-5 метров в секунду.
В субботу вновь похолодает, температура воздуха днём снизится до + 20 градусов, возможны небольшие осадки. С 11 до 18 часов погода будет ясной, скорость ветра усилится до 3-6 метров в секунду.
К концу недели температура понизится до + 16, синоптики ожидают малооблачную погоду. Скорость ветра 3-8 метров в секунду, осадков не ожидается. Влажность воздуха постепенно снизится до 50%. Атмосферное давление ниже нормы.
В сентябре синоптики пока не ждут тёплой погоды, температура воздуха не превысит + 20 градусов.