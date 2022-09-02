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Жара снова вернётся в Тюмень в пятницу

2 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В пятницу тюменцев снова ждёт жаркая погода, сообщает Гисметео.

К 14:00 температура воздуха поднимется до + 28 градусов, практически весь день погода будет пасмурной. Существенных осадков не ожидается, влажность снизится до 45%. Скорость ветра 2-5 метров в секунду.

В субботу вновь похолодает, температура воздуха днём снизится до + 20 градусов, возможны небольшие осадки. С 11 до 18 часов погода будет ясной, скорость ветра усилится до 3-6 метров в секунду.

К концу недели температура понизится до + 16, синоптики ожидают малооблачную погоду. Скорость ветра 3-8 метров в секунду, осадков не ожидается. Влажность воздуха постепенно снизится до 50%. Атмосферное давление ниже нормы.

В сентябре синоптики пока не ждут тёплой погоды, температура воздуха не превысит + 20 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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