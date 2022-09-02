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Завод «Тюменские моторостроители» закупает новые станки на 362 млн рублей

2 сентября 03:02
Фото: 1Mi
ПАО «Тюменские моторостроители» закупят новое оборудование для расширения производства. На сайте Госзакупок появилось 6 лотов на 362 млн рублей. Заводу понадобились станки ЧПУ, оборудование для нанесения лакокрасочных покрытий.
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Тюмень

Согласно лоту № 32211659775, ПАО «Тюменские моторостроители» купят портальный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ за 120 млн рублей. Помимо этого заводу понадобилась вакуумная печь (10 млн), закалочный станок (14 млн), сверлильный электроэрозионный станок (14 млн), «токарные станки с ЧПУ (380, 900)» за 125 млн рублей и другое оборудование.

За последнее время предприятие выполнило работы по десяткам контрактов с подразделениями компании «Газпром», выручка за 2021 году увеличилась до 4,6 млрд рублей. На начало 2022 года здесь работало 1 800 человек.

Стоит отметить, что это не единственный завод в Тюмени, который расширяет свое производство. Ранее глава города подписал документы, согласно которым в планировочном районе Антипинский грядут изменения. Там, до 2035 года планируют построить первую очередь завода «Электрон».

Кроме того, в этом же районе планируется возвести предприятие по производству бетонных изделий. Первая очередь завода заработает до 2026 года. Он расположится в районе улиц 50 лет Октября — Чекистов.

Ранее «Наш город» писал, что областные власти обещают модернизировать ветсанутильзавод в Ишиме. Губернатором Александром Моором было подписано соглашение с предприятием «Русские протеины Тюмень» о инвестиции в завод порядка миллиарда рублей.

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