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В Тюменской области продолжается дистанционная запись детей в кружки и секции

2 сентября 12:05
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В Тюменской области завершился первый этап записи детей в кружки и секции по новому порядку. Но еще есть время, чтобы подать заявку на оставшиеся места. Донабор открыт со 2 сентября. Как записать ребенка на допобразование, рассказали в региональном департаменте образования.

В новом учебном году заявление на зачисление детей в творческие кружки и спортивные секции проводится через личный кабинет регионального портала «Навигатор дополнительного образования Тюменской области».

Сервис позволяет выбрать образовательные программы, соответствующие пожеланиям и уровню подготовки детей с различными образовательными потребностями и возможностями. В описании программ на портале размещается информация о возрасте ребёнка, подходящем для данного кружка, описание программы, адреса ее реализации, преподаватели и расписание групп.

Для удобного поиска на навигаторе размещен фильтр, с помощью которого можно находить программы по основным характеристикам — направленности, профилю, населенному пункту, возрасту ребенка и т. д.

Записать ребёнка может его законный представитель — родитель, усыновитель, опекун, попечитель. Вход в личный кабинет навигатора дополнительного образования выполняется при помощи учетной записи на госуслугах. Необходимые данные заявителя подгружаются в форму заявления из учетной записи пользователя автоматически. Также, после авторизации в личном кабинете на навигаторе родители могут отслеживать статусы поданных заявлений.

В настоящий момент в информационной системе «Электронное дополнительное образование» зарегистрировано уже свыше 5 тысяч заявлений на новый учебный год, из которых 4,5 тысячи направлены в электронном виде через навигатор дополнительно образования Тюменской области.

Стоит отметить, что информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион в 2021 году занял 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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