В Тюменской области продолжается дистанционная запись детей в кружки и секции

В новом учебном году заявление на зачисление детей в творческие кружки и спортивные секции проводится через личный кабинет регионального портала «Навигатор дополнительного образования Тюменской области».
Сервис позволяет выбрать образовательные программы, соответствующие пожеланиям и уровню подготовки детей с различными образовательными потребностями и возможностями. В описании программ на портале размещается информация о возрасте ребёнка, подходящем для данного кружка, описание программы, адреса ее реализации, преподаватели и расписание групп.
Для удобного поиска на навигаторе размещен фильтр, с помощью которого можно находить программы по основным характеристикам — направленности, профилю, населенному пункту, возрасту ребенка и т. д.
Записать ребёнка может его законный представитель — родитель, усыновитель, опекун, попечитель. Вход в личный кабинет навигатора дополнительного образования выполняется при помощи учетной записи на госуслугах. Необходимые данные заявителя подгружаются в форму заявления из учетной записи пользователя автоматически. Также, после авторизации в личном кабинете на навигаторе родители могут отслеживать статусы поданных заявлений.
В настоящий момент в информационной системе «Электронное дополнительное образование» зарегистрировано уже свыше 5 тысяч заявлений на новый учебный год, из которых 4,5 тысячи направлены в электронном виде через навигатор дополнительно образования Тюменской области.
Стоит отметить, что информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион в 2021 году занял 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».