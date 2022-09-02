В Тюменской области открылся центр поддержки талантливых детей

Центр «Новое поколение» — это очные и дистанционные программы, интенсивны, профильные смены по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», организация и проведение олимпиад, творческие конкурсы и спортивные состязания, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей юных тюменцев.
На церемонии открытия замгубернатора Тюменской области, руководитель департамента образования и науки Алексей Райдер на торжественном открытии отметил, что в центре созданы все необходимые условия для раскрытия способностей наших детей. Опытные педагоги и современная инфраструктура позволят ускорить дорогу к успеху.
«Создание такого центра в структуре школы — очередная задача, с которой коллектив успешно справился. Спасибо региональному правительству за это доверие. Мы не подведем»,заверила директор школы Наталья Фомичева.
Напомним, одним из приоритетов в работе правительства Тюменской области — выявление и поддержка талантливых детей. В регионе действует программа «Успех каждого ребенка», задача которой, увеличение числа детей, получающих качественное и доступное дополнительное образование.