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В Тюменской области открылся центр поддержки талантливых детей

2 сентября 13:01
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
В Тюмени 1 сентября открылся региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей «Новое поколение». Центр создан на базе областной физико-математической школы. Обучение в нем бесплатное, сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

Центр «Новое поколение» — это очные и дистанционные программы, интенсивны, профильные смены по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», организация и проведение олимпиад, творческие конкурсы и спортивные состязания, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей юных тюменцев.

На церемонии открытия замгубернатора Тюменской области, руководитель департамента образования и науки Алексей Райдер на торжественном открытии отметил, что в центре созданы все необходимые условия для раскрытия способностей наших детей. Опытные педагоги и современная инфраструктура позволят ускорить дорогу к успеху.

«Создание такого центра в структуре школы — очередная задача, с которой коллектив успешно справился. Спасибо региональному правительству за это доверие. Мы не подведем»,заверила директор школы Наталья Фомичева.

Напомним, одним из приоритетов в работе правительства Тюменской области — выявление и поддержка талантливых детей. В регионе действует программа «Успех каждого ребенка», задача которой, увеличение числа детей, получающих качественное и доступное дополнительное образование.

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