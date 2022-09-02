В Тюменской области открылся центр поддержки талантливых детей

На церемонии открытия замгубернатора Тюменской области, руководитель департамента образования и науки Алексей Райдер на торжественном открытии отметил, что в центре созданы все необходимые условия для раскрытия способностей наших детей. Опытные педагоги и современная инфраструктура позволят ускорить дорогу к успеху.