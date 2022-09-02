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В Тюмени задержали пьяного 19-летнего водителя. Это уже пятое подобное нарушение

2 сентября 13:34
Фото: ГИБДД
В Тюмени сотрудники ГИБДД задержали пьяного 19-летнего водителя ВАЗ 2109. По данным ведомства, это уже пятое по счёту подобное нарушение за последние три месяца. Более того, молодой человек ездит по областной столице без прав.

«6 раз сдавал экзамен в ГИБДД, но сдать не может. На этой машине тюменец работает по доставке еды. Сегодня он снова оформлен за управление транспортом не имея водительского удостоверения. Автомобиль эвакуирован»сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Через несколько часов с нами связался герой данного поста для опровержения информации, но пожелал остаться анонимным. Он сообщил нам о том, что информация лживая и он был полностью трезв, алкоголь не употребляет. Так же со стороны сотрудников не было произведено никакого процесса освидетельствования нарушителя.

«И вообще я не понимаю, где придумали то что я был пьян и 5 раз нарушил»заявил водитель авто.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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