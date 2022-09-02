В Тюмени задержали пьяного 19-летнего водителя. Это уже пятое подобное нарушение

«6 раз сдавал экзамен в ГИБДД, но сдать не может. На этой машине тюменец работает по доставке еды. Сегодня он снова оформлен за управление транспортом не имея водительского удостоверения. Автомобиль эвакуирован»сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Через несколько часов с нами связался герой данного поста для опровержения информации, но пожелал остаться анонимным. Он сообщил нам о том, что информация лживая и он был полностью трезв, алкоголь не употребляет. Так же со стороны сотрудников не было произведено никакого процесса освидетельствования нарушителя.
«И вообще я не понимаю, где придумали то что я был пьян и 5 раз нарушил»заявил водитель авто.