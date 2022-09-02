В Тюмени задержали пьяного 19-летнего водителя. Это уже пятое подобное нарушение

Через несколько часов с нами связался герой данного поста для опровержения информации, но пожелал остаться анонимным. Он сообщил нам о том, что информация лживая и он был полностью трезв, алкоголь не употребляет. Так же со стороны сотрудников не было произведено никакого процесса освидетельствования нарушителя.