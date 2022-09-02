В Тюмени задержали двух мужчин со взрывчаткой

По данным расследования, безработные тюменцы Кирилл Брик 1998 года рождения и Дениз Айдын 1999 года рождения изготовили в домашних условиях взрывчатое устройство весом более 300 граммов с двумя детонаторами. Опробовать его в действии они планировали в лесном массиве рядом с ТЭЦ -2. Там их как раз и задержали сотрудники полиции с поличным.
Теперь несостоявшимся взрывателям грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет и штраф до 800 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Нижнетавдинского района хранил у себя дома более двадцати лет тротиловые шашки. 80-летнего пенсионера задержали после того, как он выбросил взрывчатые вещества в мусорный контейнер. Суд назначил ему наказание в виде лишения года свободы условно.
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