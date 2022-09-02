В Тюмени задержали двух мужчин со взрывчаткой

По данным расследования, безработные тюменцы Кирилл Брик 1998 года рождения и Дениз Айдын 1999 года рождения изготовили в домашних условиях взрывчатое устройство весом более 300 граммов с двумя детонаторами. Опробовать его в действии они планировали в лесном массиве рядом с ТЭЦ -2. Там их как раз и задержали сотрудники полиции с поличным.