В Тюмени с потолка квартиры на последнем этаже стали сыпаться черви

Жители одного из пятиэтажных домов в Тюмени обнаружили на крыше пакеты с фекалиями, сообщает паблик «ЧС Тюмень». Из-за этого в квартире на последнем этаже появились черви. Их пытались вывести 10 дней, санобработка не помогала.

«Все лето в нашем 4-х подъездном доме идёт капитальный ремонт фасада дома. Были кровельщики, альпинисты замазывали швы на доме, дверь на чердак и подъездная дверь все время открыты»сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень». Между тем горожане отмечают, что пакеты с фекалиями могли оставить рабочие, которые выполняли капремонт. «Туалеты им не предоставляют, в квартиру не пускают». Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июля жители пятиэтажки на улице Олега Антонова, 4 пожаловались на трещины после проведения капремонта. Материалы по теме На стенах тюменского дома появились трещины после ремонтных работ