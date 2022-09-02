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В Тюмени с потолка квартиры на последнем этаже стали сыпаться черви

2 сентября 11:02
Фото: 1Mi
Жители одного из пятиэтажных домов в Тюмени обнаружили на крыше пакеты с фекалиями, сообщает паблик «ЧС Тюмень». Из-за этого в квартире на последнем этаже появились черви. Их пытались вывести 10 дней, санобработка не помогала.

«Все лето в нашем 4-х подъездном доме идёт капитальный ремонт фасада дома. Были кровельщики, альпинисты замазывали швы на доме, дверь на чердак и подъездная дверь все время открыты»сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Между тем горожане отмечают, что пакеты с фекалиями могли оставить рабочие, которые выполняли капремонт. «Туалеты им не предоставляют, в квартиру не пускают».

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июля жители пятиэтажки на улице Олега Антонова, 4 пожаловались на трещины после проведения капремонта.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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