В Тюмени с потолка квартиры на последнем этаже стали сыпаться черви

«Все лето в нашем 4-х подъездном доме идёт капитальный ремонт фасада дома. Были кровельщики, альпинисты замазывали швы на доме, дверь на чердак и подъездная дверь все время открыты»сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Между тем горожане отмечают, что пакеты с фекалиями могли оставить рабочие, которые выполняли капремонт. «Туалеты им не предоставляют, в квартиру не пускают».
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июля жители пятиэтажки на улице Олега Антонова, 4 пожаловались на трещины после проведения капремонта.