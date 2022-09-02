В Тюмени продавец одного из магазинов обманул покупателей на 900 тысяч рублей

Пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что планировала купить камин и мраморный стол. Она оплатила их покупку, но не получила.
Пенсионерка уточняла, когда она получит заказ, но в ответ лишь переносили срок поставки. Через некоторое время мошенник перестал выходить на связь.
Подозреваемым оказался 35-летний мужчина. Он признался, что является сотрудником этого магазина и раскаялся в содеянном. Он надеялся, что обман не вскроется.
Выяснилось, что обвиняемый причастен к 5 подобным эпизодам. Общая сумма нанесенного им ущерба — 900 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит лишение свободы на срок вплоть до 5 лет.
Ранее «Наш город» писал о том, что жительница Тюменской области заплатила три раза, чтобы купить телефон.