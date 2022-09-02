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В Тюмени продавец одного из магазинов обманул покупателей на 900 тысяч рублей

2 сентября 01:44
Фото: 1Mi
В Тюменской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве. Он украл 900 тысяч рублей. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что планировала купить камин и мраморный стол. Она оплатила их покупку, но не получила.

Пенсионерка уточняла, когда она получит заказ, но в ответ лишь переносили срок поставки. Через некоторое время мошенник перестал выходить на связь.

Подозреваемым оказался 35-летний мужчина. Он признался, что является сотрудником этого магазина и раскаялся в содеянном. Он надеялся, что обман не вскроется.

Выяснилось, что обвиняемый причастен к 5 подобным эпизодам. Общая сумма нанесенного им ущерба — 900 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит лишение свободы на срок вплоть до 5 лет.

Ранее «Наш город» писал о том, что жительница Тюменской области заплатила три раза, чтобы купить телефон.

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#Новости#Лишение прав#Уголовное дело#Россия#Деньги#Тюменская область#Незаконное лишение свободы#Обманутые дольщики#Мелиса Учунджю#Происшествия
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