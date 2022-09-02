В Тюмени предлагают превратить огромную территорию в место притяжения туристов

Уникальный район сформирован на основе метода экспериментального поискового типа БИМ — (Часть 3Д) моделирования, включающего в себя ядро туристическо-спортивного кластера, застройку домами разноуровневой этажности, используя высотную комплексно-доминантную структуру района-спутника, формирующей запоминающийся силуэт города будущего.
Всю необходимую инфраструктуру, жилье совершенно нового типа для Тюмени, не имеющую аналогов в городе, например: блокированную жилую застройку на берегу искусственных каналов с причалами для маломерного речного флота размещаем непосредственно на данном участке.
Также предполагается осуществить противопаводковые мероприятия для предотвращения затопления территорий при разливе реки устройством гидротехнического сооружения с организацией шлюзов.
В рамках современного развития российских городских общественных пространств и прибрежных территорий, сформируется лицо красивой Тюмени с привлекательностью для туристов. Район-спутник станет визитной карточкой города Тюмени, где будут учтены, найдены и разработаны новые подходы с учётом местной специфики в русле лучших примеров мировой практики.
«Сейчас началась работа с инвестиционным фондом, проработка нормативной базы с правительством Тюменской области»Алексей Ноздрачев, представитель группы компаний-застройщиков
Потому что это одно из немногих мест в Тюмени, которое может объединить те составляющие, которые важны для туриста.
«Это безопасность, наличие водоема, экологичность пространства, комфортная транспортная инфраструктура, наличие того, что называется культурно-историческим наследием, доступность развлечений, магазинов и места для комфортного проживания»Лев Беседовский, автор концепции проекта
В регион гости едут для того, чтобы искупаться в термальных источниках. Также в Тюменской области хорошо развиты такие направления туризма как гастрономический, ремесленный, активный. Сюда приезжают любители отдыха на природе и те, кого интересуют крупные культурные события.
Разработчик концепции территории района-спутника «Северное сияние» Илфат Минулин , руководитель архитектурно-инженерной группы ИСТ считает, что реализовать такой масштабный проект возможно при сотрудничестве государства и бизнеса.
Тюмень имеет развитый промышленный и углеродный кластеры, сохранила самобытность и имеет высокую динамику во многих сферах экономики. На такой базе можно сделать из Тюмени столицу мирового зимнего туризма.
Презентуя свою концепцию, разработчики даже проводят аналогии с Дубаем — за короткий промежуток времени нефтяной эмират приобрел облик туристическо-шопинговой столицы.
Авторы идеи предлагают определить проект по созданию туристического кластера как значимый для развития города и региона, придать земельному участку статус «особой экономической зоны» для развития туризма.