В Тюмени поймали мужчин со взрывчаткой, скандал на почве религии, травмы на работе

Девочку не впустили в тюменскую школу из-за платка, похожего на хиджаб
В областной столице разгорелся скандал из-за платка на голове ученицы. Школьницу не впустили в учебное заведение. «Наш город» поговорил с участниками и выяснил обстоятельства конфликта.
Сегодня в социальные сети попала история о девочке, которую не допустили к урокам из-за платка. По словам родителей школьницы, директор заявила, что в светской школе в траком виде появляться нельзя. «Наш город» пообщался с участниками конфликта.
Родители засняли на видео разговор с директором школы № 88. Выяснилось, что после съемки ролика ученица надела сменную обувь и пошла на уроки. Девочке никто не препятствовал. На записи слышно как отец школьницы говорит, что директор школы «не на своём месте».
Подробнее в материале «Нашего города».
Тюменский изолировщик труб во время работы сломал ребра
Тюменец получил различные травмы в ходе работы. 10 августа текущего года работник ООО «Самплекс», занимающегося производством тепло- и звукоизоляционных изделий, задел рукой вращающуюся трубу.
Инцидент произошел в процессе движения трубы. В результате, руку работника затянуло в пространство между трубой и роликовой опорой. У мужчины травма грудной клетки, а также множество ушибов.
Было проведено расследование данного случая. Специалисты выяснили, что руководство не контролировало работу. Помимо того, на предприятии не соблюдались правила трудовой дисциплины и трудового распорядка. Работодателя хотят привлечь к административной ответственности.
В последнее время нередко сообщается о травмах на тюменских производствах. Так, на хлебокомбинате «Абсолют» работница лишилась кисти руки.
В Тюмени полицейские задержали мужчин с взрывчаткой
Во вторник, 30 августа, в областной столице силовики задержали двух тюменцев. У них обнаружили самодельную взрывчатку. Суд принял решение отправить мужчин в СИЗО до 29 октября текущего года.
Согласно данным следствия, безработные тюменцы Кирилл Брик 1998 года рождения и Дениз Айдын 1999 года рождения изготовили в домашних условиях взрывчатое устройство весом более 300 граммов с двумя детонаторами. Они хотели испытать его неподалеку от ТЭЦ-2. Тюменцев задержали с поличным.
Мужчины, изготовившие взрывчатку, могут получить до 15 лет лишения свободы и штраф до 800 тысяч рублей.