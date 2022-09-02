nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени поймали мужчин со взрывчаткой, скандал на почве религии, травмы на работе

2 сентября 20:57
Фото: 1Mi
В областной столице разгорелся скандал из-за платка на голове ученицы. Школьницу не впустили в учебное заведение. «Наш город» поговорил с участниками и выяснил обстоятельства конфликта.
Сюжет
Тюмень

Девочку не впустили в тюменскую школу из-за платка, похожего на хиджаб

В областной столице разгорелся скандал из-за платка на голове ученицы. Школьницу не впустили в учебное заведение. «Наш город» поговорил с участниками и выяснил обстоятельства конфликта.

Сегодня в социальные сети попала история о девочке, которую не допустили к урокам из-за платка. По словам родителей школьницы, директор заявила, что в светской школе в траком виде появляться нельзя. «Наш город» пообщался с участниками конфликта.

Родители засняли на видео разговор с директором школы № 88. Выяснилось, что после съемки ролика ученица надела сменную обувь и пошла на уроки. Девочке никто не препятствовал. На записи слышно как отец школьницы говорит, что директор школы «не на своём месте».

Подробнее в материале «Нашего города».

Тюменский изолировщик труб во время работы сломал ребра

Тюменец получил различные травмы в ходе работы. 10 августа текущего года работник ООО «Самплекс», занимающегося производством тепло- и звукоизоляционных изделий, задел рукой вращающуюся трубу.

Инцидент произошел в процессе движения трубы. В результате, руку работника затянуло в пространство между трубой и роликовой опорой. У мужчины травма грудной клетки, а также множество ушибов.

Было проведено расследование данного случая. Специалисты выяснили, что руководство не контролировало работу. Помимо того, на предприятии не соблюдались правила трудовой дисциплины и трудового распорядка. Работодателя хотят привлечь к административной ответственности.

В последнее время нередко сообщается о травмах на тюменских производствах. Так, на хлебокомбинате «Абсолют» работница лишилась кисти руки.

В Тюмени полицейские задержали мужчин с взрывчаткой

Во вторник, 30 августа, в областной столице силовики задержали двух тюменцев. У них обнаружили самодельную взрывчатку. Суд принял решение отправить мужчин в СИЗО до 29 октября текущего года.

Согласно данным следствия, безработные тюменцы Кирилл Брик 1998 года рождения и Дениз Айдын 1999 года рождения изготовили в домашних условиях взрывчатое устройство весом более 300 граммов с двумя детонаторами. Они хотели испытать его неподалеку от ТЭЦ-2. Тюменцев задержали с поличным.

Мужчины, изготовившие взрывчатку, могут получить до 15 лет лишения свободы и штраф до 800 тысяч рублей.

Материалы по теме
В Тюмени изолировщик труб во время работы получил переломы реберВ Тюмени задержали двух мужчин со взрывчаткой«Дочку не пускали в школу»: родители раздули скандал на религиозной почве в Тюмени
#Новости#Взрывчатые вещества#Религия#Производственные травмы#Травмы#Итоги дня#Школы#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25