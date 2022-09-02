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В Тюмени на Лесобазе поймали двух водителей-наркоманов

2 сентября 06:08
Фото: ГИБДД по Тюменской области
В Тюмени сегодня утром в микрорайоне Лесобаза инспекторы ГИБДД поймали двух водителей в состоянии наркотического опьянения. От прохождения процедуры медосвидетельствования оба автовладельца, 42-летний тюменец за рулем грузовика Scania и 45-летний водитель Toyota Land Cruiser, отказались.

В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что на автовладельцев составлены административные протоколы. В ближайшее время они будут переданы в суд.

Ранее «Наш Город» писал, что 1 сентября в Тюмени на персечении улиц Ленина и Челюскинцев произошла серьезная авария, в которой пострадал ребенок. Из-за нарушение правил дорожного движения столкнулись Nissan Murano и BMW.

От удара BMW отбросило на троуар, где стояли пешеходы. В результате аварии пострадали девушка-пешеход и 10-летняя девочка, пассажирка Nissan.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что прибывшие на место происшествия медики оказали им необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие в аварии отказались.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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