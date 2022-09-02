В Тюмени на Лесобазе поймали двух водителей-наркоманов

В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что на автовладельцев составлены административные протоколы. В ближайшее время они будут переданы в суд.
Ранее «Наш Город» писал, что 1 сентября в Тюмени на персечении улиц Ленина и Челюскинцев произошла серьезная авария, в которой пострадал ребенок. Из-за нарушение правил дорожного движения столкнулись Nissan Murano и BMW.
От удара BMW отбросило на троуар, где стояли пешеходы. В результате аварии пострадали девушка-пешеход и 10-летняя девочка, пассажирка Nissan.
В департаменте здравоохранения по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что прибывшие на место происшествия медики оказали им необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие в аварии отказались.