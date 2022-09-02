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В Тюмени изолировщик труб во время работы получил переломы ребер

2 сентября 06:54
Фото: Государственная инспекция труда в Тюменской области
Переломы ребер, закрытую травму грудной клетки и множественные ушибы получил работник тюменского предприятия по производству тепло- и звукоизоляционных изделий ООО «Самплекс». ЧП произошло 10 августа 2022 года.

Мужчина выполнял работу на линии загонки трубы. Во время контроля движения трубы рабочий коснулся рукой вращающуюся трубу. В итоге руку затянуло между трубой и роликовой опорой.

В ходе расследования несчастного случая, выяснилось, что на предприятии отсутствовал контроль за ходом выполнения работ со стороны руководства, также не соблюдались правила трудовой дисциплины и трудового распорядка.

На данный момент Государственной инспекцией труда рассматривается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце июня произошло ЧП на Тюменском хлебокомбинате «Абсолют». Работница одного из цехов попыталась рукой очистить стенки работающей машины от налипшей муки. В итоге ей оторвало кисть руки.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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