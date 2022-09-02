В Тюмени изолировщик труб во время работы получил переломы ребер

Мужчина выполнял работу на линии загонки трубы. Во время контроля движения трубы рабочий коснулся рукой вращающуюся трубу. В итоге руку затянуло между трубой и роликовой опорой.
В ходе расследования несчастного случая, выяснилось, что на предприятии отсутствовал контроль за ходом выполнения работ со стороны руководства, также не соблюдались правила трудовой дисциплины и трудового распорядка.
На данный момент Государственной инспекцией труда рассматривается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце июня произошло ЧП на Тюменском хлебокомбинате «Абсолют». Работница одного из цехов попыталась рукой очистить стенки работающей машины от налипшей муки. В итоге ей оторвало кисть руки.