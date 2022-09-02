В РФ предлагают ввести запрет на курение для лиц младше 21 года

К 50 годам у журналиста появилась астма и ХОБЛ (болезнь лёгких). В этом возрасте очень сложно бросить вредную привычку, но если курить и пить в детском возрасте, то «происходит глубокая деформация мозга». Никотин и его смолы воздействуют на органы дыхания, нарушаются многие функции организма. При этом в РФ средний возраст начала курения составляет 17-19 лет. По данным ВОЗ, в нашей стране до 15% учеников в возрасте 13-15 лет хоть раз употребляли табачную продукцию.