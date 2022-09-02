В РФ предлагают ввести запрет на курение для лиц младше 21 года

Следует отметить, что автор заметки начал курить с 15 лет ещё в СССР. В это время «крутые» школьники активно «смолили» в школьных туалетах. Тогда курили генсеки КПСС, герои кинофильмов, медики и учителя. В армии рядовым выдавали «законные» папиросы.
«В редакции газеты, куда я пришел в 21 год, из 200 сотрудников не курили только главный редактор и две машинистки»сообщает автор заметки в «Новых Известий».
К 50 годам у журналиста появилась астма и ХОБЛ (болезнь лёгких). В этом возрасте очень сложно бросить вредную привычку, но если курить и пить в детском возрасте, то «происходит глубокая деформация мозга». Никотин и его смолы воздействуют на органы дыхания, нарушаются многие функции организма. При этом в РФ средний возраст начала курения составляет 17-19 лет. По данным ВОЗ, в нашей стране до 15% учеников в возрасте 13-15 лет хоть раз употребляли табачную продукцию.
«У девушек нарушается менструальный цикл, что в дальнейшем негативно отражается на способности к зачатию. По статистике, если девушка не бросает курить даже при наступлении беременности, то у нее часто рождаются дети с пороками развития, а преждевременные роды наблюдаются в 6 раз чаще»сообщила профессор Наталья Гринченко.
Автор инициативы Дмитрий Давыдов уверен, что проблему можно решить использую зарубежный опыт. В США запрет на продажу сигарет лицам младше 21 года сократил потребление табака в школах и университетах на 28%. Подобные правила действуют и в Сингапуре (их приняли в 2021 году). Если молодого человека поймали за курением сигарет, его могут оштрафовать на 17 000 рублей. В этой стране действует программа IQuit, которая призвана помочь избавиться от зависимости.
Дмитрий Давыдов предлагает через год после издания закона поднять легальный возраст для никотиносодержащей продукции с 18 до 19 лет, через два года с 19 лет до 20 лет, а через три года до 21 года. Далее нужно установить штрафные санкции для молодых людей.
Наталья Гринченко отмечает, что однажды разговаривала с офицером Швейцарской полиции и он рассказал, что за угощение подростка сигаретами привлекают к ответственности. «Штрафовать надо и учить рублём надо, я в этом абсолютно уверена».
По словам специалистов, число проблем, вызываемых курением детей, подростков и юношей до 21 года, не укладывается в простое перечисление.