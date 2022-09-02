У тюменцев из кранов течет «Дюшес»

«Каким нормативам соответствует эта вода? За какую все-таки воду с нас берут в деньги?», отметил автор фотографии.
В комментариях под постом тюменцы предположила, что причиной ржавой воды является, вероятнее всего, обмеление реки Тура. В этом году вода ушла на столько, что по реке перестали ходить теплоходы — есть риск зацепиться сесть на мель. В минувшем году в сентябре в Тюмени отмечалось также сильное обмеление Туры из-за жаркого и сухого лета.
Между тем по данным Росводоканала, вода в реке Тура соответствует средним сезонным показателям. Водозаборы работают в штатном режиме, а качество воды в системе холодного водоснабжения города соответствует нормативам.
Тюменцы к сложившейся с водой ситуации относятся с юмором и шутят, что просто по трубам пустили газированную воду компании «Черноловка».