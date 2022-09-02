У тюменцев из кранов течет «Дюшес»

В комментариях под постом тюменцы предположила, что причиной ржавой воды является, вероятнее всего, обмеление реки Тура. В этом году вода ушла на столько, что по реке перестали ходить теплоходы — есть риск зацепиться сесть на мель. В минувшем году в сентябре в Тюмени отмечалось также сильное обмеление Туры из-за жаркого и сухого лета.