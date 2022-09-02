nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

У тюменцев из кранов течет «Дюшес»

2 сентября 04:44
Фото: 1Mi
Вода цвета газировки «Дюшес» потекла сегодня из кранов жителей одного из районов Тюмени. Фотографии грязной воды горожане опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.

«Каким нормативам соответствует эта вода? За какую все-таки воду с нас берут в деньги?», отметил автор фотографии.

В комментариях под постом тюменцы предположила, что причиной ржавой воды является, вероятнее всего, обмеление реки Тура. В этом году вода ушла на столько, что по реке перестали ходить теплоходы — есть риск зацепиться сесть на мель. В минувшем году в сентябре в Тюмени отмечалось также сильное обмеление Туры из-за жаркого и сухого лета.

Между тем по данным Росводоканала, вода в реке Тура соответствует средним сезонным показателям. Водозаборы работают в штатном режиме, а качество воды в системе холодного водоснабжения города соответствует нормативам.

Тюменцы к сложившейся с водой ситуации относятся с юмором и шутят, что просто по трубам пустили газированную воду компании «Черноловка».

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25