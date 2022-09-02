Тюменцы просят убрать рухнувшее несколько дней назад дерево в центре города

«Упавшее дерево на площадке скоро и снегом покроет, никому дела нет», пожаловались тюменцы.
В администрации города отметили, что заниматься уборкой территории должна управляющая компания. Обслуживает данные дом на улице Седова, 19, ТСЖ «Дружба».
Предприятие работает на тюменском рынке с 2005 года, но хороших отзывов об УК немного. Большая часть горожан жалуются на то, что ТСЖ не выполняет свои обязанности.
«Ужасная компания. Ничего не знают, отвечать не за что не хотят», отмечают в отзывах тюменцы.