Тюменцу, который публично призывал к экстремизму, продлили арест

Напомним, уголовное дело на Мартюшева было заведено после его участия в несанкционированном антивоенном митинге. Молодой человек был задержан, на него составили административный протокол. А когда Кирилл вышел из отделения полиции, он записал видеообращение, в котором призывал к экстремистским действиям.
Мы связались с адвокатом Павлом Руснаковым. По его словам, на первом судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. Кириллу продлили срок содержания под стражей по 21 ноября этого года.
«Прокурор предъявил порядок исследования доказательств. Первыми будут допрошены свидетели, после чего огласят материалы дела. Следующее судебное заседание назначено на 12 сентября в 10 часов утра», прокомментировал Руснаков.
Павел отметил, что сторона защиты предпримет какие-либо действия после допроса свидетелей и оглашения полной доказательной базы.
Комментаторы высказались под нашей прошлой публикацией о деле Мартюшева.
«Нельзя иметь свое мнение по такому поводу», отметил Дмитрий Тюрин.
«Человек записал ролик, который власти посчитали экстремистским. Ролик есть, статья есть, человек есть, доказательства есть. Почему он 6 месяцев под стражей? Что они полгода расследовали?» возмутился Алексей Романов.
«Чтобы высказываться против, нужно переезжать в другие страны», считает Роза Латыпова.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени задержали двух мужчин со взрывчаткой.