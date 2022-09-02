Тюменцу, который публично призывал к экстремизму, продлили арест

Напомним, уголовное дело на Мартюшева было заведено после его участия в несанкционированном антивоенном митинге. Молодой человек был задержан, на него составили административный протокол. А когда Кирилл вышел из отделения полиции, он записал видеообращение, в котором призывал к экстремистским действиям.