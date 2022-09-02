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Тюменский школьник после отдыха в детском лагере остался без штанов

2 сентября 07:32
Фото: 1Mi
В тюменском лагере «Алые паруса» у детей воруют вещи. Информацию о произошедшей краже опубликовала жительница Тюмени в сообществе ЧС Тюмень. По словам горожанки, неизвестные похитили у ее сына футболки, джинсовую ветровку, джинсы и худи.

«Сын отдыхал в лагере Алые паруса, вроде и лагерь хороший, но были украдены новые вещи. Все украли из комнаты из личного ящика. Лагерь ответственности не несёт, а полиции заявление не приняли, потому что 9 тысяч рублей считается маленьким», пожаловалась тюменка.

По словам подписчиков сообщества, случаи воровства в детских лагерях случаются регулярно — воруют не только новые вещи, но и уже поношенные. Правда, в полицию обращаются родители в редких случаях.

«У меня один раз ребенок из лагеря вернулся босиком, хотя с собой у него было три пары обуви. После этого случая детям в лагерь давала такую одежду, что если и украдут, то не жалко. И все равно ведь воровали. Странно, что полиция не приняла заявление. То за пачку масло на бабулю дело уголовное заводят, а тут ущерб в 9 тысяч. И не принимают заявление», отметила Марина Р.

«Наш Город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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