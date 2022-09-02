Тюменский школьник после отдыха в детском лагере остался без штанов

«У меня один раз ребенок из лагеря вернулся босиком, хотя с собой у него было три пары обуви. После этого случая детям в лагерь давала такую одежду, что если и украдут, то не жалко. И все равно ведь воровали. Странно, что полиция не приняла заявление. То за пачку масло на бабулю дело уголовное заводят, а тут ущерб в 9 тысяч. И не принимают заявление», отметила Марина Р.