Тюменский школьник после отдыха в детском лагере остался без штанов

«Сын отдыхал в лагере Алые паруса, вроде и лагерь хороший, но были украдены новые вещи. Все украли из комнаты из личного ящика. Лагерь ответственности не несёт, а полиции заявление не приняли, потому что 9 тысяч рублей считается маленьким», пожаловалась тюменка.
По словам подписчиков сообщества, случаи воровства в детских лагерях случаются регулярно — воруют не только новые вещи, но и уже поношенные. Правда, в полицию обращаются родители в редких случаях.
«У меня один раз ребенок из лагеря вернулся босиком, хотя с собой у него было три пары обуви. После этого случая детям в лагерь давала такую одежду, что если и украдут, то не жалко. И все равно ведь воровали. Странно, что полиция не приняла заявление. То за пачку масло на бабулю дело уголовное заводят, а тут ущерб в 9 тысяч. И не принимают заявление», отметила Марина Р.
«Наш Город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.