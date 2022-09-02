Тюменская нефтесервисная компания может уйти с рынка

«В качестве антикризисной меры Правительства РФ с 1 апреля 2022 года сроком на 6 месяцев был введен мораторий на банкротство — запрет возбуждать дела о несостоятельности. Он распространяется на все компании, в том числе и на те организации, которые не имеют признаков банкротства», сообщили «Нашему городу».