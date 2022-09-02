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Тюменская нефтесервисная компания может уйти с рынка

2 сентября 08:59
Фото: 1Mi
Еще одна тюменская компания решила отказаться от моратория на возбуждение дел о банкротстве. Речь идет о ООО «КСА ДОЙТАГ РАША». По данным «Нашего города», организация снимает с себя запрет на ограничения возбуждения дела о банкротстве, распределении прибыли между участниками и выплаты дивидендов.
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Тюмень

«В качестве антикризисной меры Правительства РФ с 1 апреля 2022 года сроком на 6 месяцев был введен мораторий на банкротство — запрет возбуждать дела о несостоятельности. Он распространяется на все компании, в том числе и на те организации, которые не имеют признаков банкротства», сообщили «Нашему городу».

По данным СПАРК, в фирме на конец 2021 года работали 1 381 человек. Выручка от продажи в прошлом году составила более 8 млрд рублей. Чистая прибыль — 436 млн рублей.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская область подписала соглашение с крупнейшей нефтесервисной компанией.

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