Тюменская нефтесервисная компания может уйти с рынка

«В качестве антикризисной меры Правительства РФ с 1 апреля 2022 года сроком на 6 месяцев был введен мораторий на банкротство — запрет возбуждать дела о несостоятельности. Он распространяется на все компании, в том числе и на те организации, которые не имеют признаков банкротства», сообщили «Нашему городу».
По данным СПАРК, в фирме на конец 2021 года работали 1 381 человек. Выручка от продажи в прошлом году составила более 8 млрд рублей. Чистая прибыль — 436 млн рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская область подписала соглашение с крупнейшей нефтесервисной компанией.