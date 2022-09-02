Тюменец ограбил ювелирный магазин на 1 млн рублей

Мужчина ограбил салон «Топаз», ранее он здесь работал.
«Оказавшись в торговом зале магазина, в присутствии продавца разбил молотком стеклянные дверцы витрины, быстро собрал золотые украшения в пакет и скрылся»сообщили в пресс-службе тюменских судов.
На заседании подозреваемый признал вину и полностью возместил ущерб. Преступление он совершил из-за финансовых трудностей. Суд назначил мужчине 6 лет колонии строгого режима.
В начале феврале «Наш город» сообщал, что на улице Ленина в областной столице неизвестные ограбили ювелирный магазин. Тогда задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.