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Тюменец ограбил ювелирный магазин на 1 млн рублей

2 сентября 12:17
Фото: 1Mi
В Ишиме суд признал Дмитрия Костромина виновным в ограблении ювелирного магазина, сообщили в пресс-службе тюменских судов. Всё произошло в апреле этого года, ущерб от действий злоумышленника превысил 1 млн рублей.

Мужчина ограбил салон «Топаз», ранее он здесь работал.

«Оказавшись в торговом зале магазина, в присутствии продавца разбил молотком стеклянные дверцы витрины, быстро собрал золотые украшения в пакет и скрылся»сообщили в пресс-службе тюменских судов.

На заседании подозреваемый признал вину и полностью возместил ущерб. Преступление он совершил из-за финансовых трудностей. Суд назначил мужчине 6 лет колонии строгого режима.

В начале феврале «Наш город» сообщал, что на улице Ленина в областной столице неизвестные ограбили ювелирный магазин. Тогда задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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