Тюменец ограбил ювелирный магазин на 1 млн рублей

В Ишиме суд признал Дмитрия Костромина виновным в ограблении ювелирного магазина, сообщили в пресс-службе тюменских судов. Всё произошло в апреле этого года, ущерб от действий злоумышленника превысил 1 млн рублей.

Мужчина ограбил салон «Топаз», ранее он здесь работал. «Оказавшись в торговом зале магазина, в присутствии продавца разбил молотком стеклянные дверцы витрины, быстро собрал золотые украшения в пакет и скрылся»сообщили в пресс-службе тюменских судов. На заседании подозреваемый признал вину и полностью возместил ущерб. Преступление он совершил из-за финансовых трудностей. Суд назначил мужчине 6 лет колонии строгого режима. В начале феврале «Наш город» сообщал, что на улице Ленина в областной столице неизвестные ограбили ювелирный магазин. Тогда задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. Материалы по теме В Тюмени разыскивают преступников, которые ограбили ювелирный магазин