Творчество детей из тюменского «Родника» получило признание жюри престижного конкурса

На конкурс были выставлены работы, сделанные детьми-инвалидами от 3 до 19 лет, совместно с педагогами центра. Юный творцы представляли свои рисунки и изделия декоративного и прикладного творчества на свободную тему.
Так, среди самых маленьких участников конкурса, в категории до 4 лет, диплом за 3 место по УФО получила Дарья К. Она вместе с педагогом Ириной Цимашенко смастерила поделку «Русские мотивы». Диплом за 1 место по УФО в возрастной группе 10–13 лет достался Анастасии Б. и Ивану С. за поделку «Маска «Ёжик» (педагог Ольга Ососкова).
За 1 место по УФО среди участников 14–17 лет удостоена диплома поделка «Колокольчик Котозвон» — коллективная работа тюменских ребят под руководством Натальи Хохловой.
Также были и другие награды в разных возрастных категориях. Все участники конкурса получили дипломы лауреатов и памятные призы.
Напомним, в июне этого года на базе центра «Родник» стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ребятам с ОВЗ и инвалидностью, здесь подбирают специальные развивающие занятия. Цель экспериментальной программы — задействовать все ресурсы, которые есть у ребенка и подготовить его к взрослой, социальной, общественной и по возможности профессиональной жизни.