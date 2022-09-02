Творчество детей из тюменского «Родника» получило признание жюри престижного конкурса

Напомним, в июне этого года на базе центра «Родник» стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ребятам с ОВЗ и инвалидностью, здесь подбирают специальные развивающие занятия. Цель экспериментальной программы — задействовать все ресурсы, которые есть у ребенка и подготовить его к взрослой, социальной, общественной и по возможности профессиональной жизни.