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Творчество детей из тюменского «Родника» получило признание жюри престижного конкурса

2 сентября 14:20
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
Социальные педагоги тюменского реабилитационного центра «Родник» и их воспитанники приняли участие во всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Рисуй, ваяй в июне. 2022». Несколько работ от «Родника» удостоены наград, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

На конкурс были выставлены работы, сделанные детьми-инвалидами от 3 до 19 лет, совместно с педагогами центра. Юный творцы представляли свои рисунки и изделия декоративного и прикладного творчества на свободную тему.

Так, среди самых маленьких участников конкурса, в категории до 4 лет, диплом за 3 место по УФО получила Дарья К. Она вместе с педагогом Ириной Цимашенко смастерила поделку «Русские мотивы». Диплом за 1 место по УФО в возрастной группе 10–13 лет достался Анастасии Б. и Ивану С. за поделку «Маска «Ёжик» (педагог Ольга Ососкова).

За 1 место по УФО среди участников 14–17 лет удостоена диплома поделка «Колокольчик Котозвон» — коллективная работа тюменских ребят под руководством Натальи Хохловой.

Также были и другие награды в разных возрастных категориях. Все участники конкурса получили дипломы лауреатов и памятные призы.

Напомним, в июне этого года на базе центра «Родник» стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ребятам с ОВЗ и инвалидностью, здесь подбирают специальные развивающие занятия. Цель экспериментальной программы — задействовать все ресурсы, которые есть у ребенка и подготовить его к взрослой, социальной, общественной и по возможности профессиональной жизни.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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