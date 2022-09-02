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Цены на электричество в ЕС могут вырасти в 15 раз

2 сентября 10:51
Фото: pixabay.com
Аналитики Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ спрогнозировали рост цен на электроэнергию в Евросоюзе до конца года в 12-15 раз по сравнению с январем 2022 года.

По словам ответственного секретаря комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Дмитрия Полохина, к 1 сентября цена на электричество в ЕС уже составила около 400 евро, а в конце года она может вырасти до 1,5 тыс. евро, передает iz.ru.

Зампред набсовета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Андрей Романчук согласился с мнением Полохина. Он добавил, что высокая стоимость газа и возможные сокращения поставок его из РФ зимой влияют на рост стоимости электроэнергии.

#Новости#Юлия Кононенко#В мире
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