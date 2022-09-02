Цены на электричество в ЕС могут вырасти в 15 раз

По словам ответственного секретаря комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Дмитрия Полохина, к 1 сентября цена на электричество в ЕС уже составила около 400 евро, а в конце года она может вырасти до 1,5 тыс. евро, передает iz.ru.
Зампред набсовета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Андрей Романчук согласился с мнением Полохина. Он добавил, что высокая стоимость газа и возможные сокращения поставок его из РФ зимой влияют на рост стоимости электроэнергии.