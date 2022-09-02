Цены на электричество в ЕС могут вырасти в 15 раз

По словам ответственного секретаря комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Дмитрия Полохина, к 1 сентября цена на электричество в ЕС уже составила около 400 евро, а в конце года она может вырасти до 1,5 тыс. евро, передает iz.ru.