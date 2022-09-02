«Тренироваться было очень сложно». Медведев рассказал, как спасался от жары

По словам Медведева, этим летом по всей Европе было довольно жарко, поэтому тренировки проходили тяжелее, чем обычно. Тем не менее, Даниил нашел решение, чтобы было легче подводить свою форму к Открытому чемпионату США. Он постоянно подкладывал лед на голову. В матче первого круга US Open-2022 с американцем Козловым при счете 5:0 он сделал то же самое, поэтому спокойно и уверенно завершил победную для себя игру.