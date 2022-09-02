Стало известно, когда назовут имя нового председателя Тюменской областной думы

По мнению источников, возможными кандидатами на пост спикера областной думы являются заместитель председателя комитета думы по бюджету, налогам и финансам Фуат Сайфитдинов, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова и вице-спикер регионального парламента Наталья Шевчик.