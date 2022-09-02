nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, когда назовут имя нового председателя Тюменской областной думы

2 сентября 06:08
Фото: 1Mi
Нового председателя Тюменской областной думы выберут 22 сентября. Обсуждение кандидатуры спикера запланировано 13 сентября на заседании Совета парламента. 22 сентября состоится внеочередное заседание облдумы, на котором будут утверждены председатель и вице-спикер, сообщил «Нашему Городу» источник.

По словам инсайдеров, проведет заседание исполняющий обязанности председателя Андрей Артюхов. 23 сентября запланировано очередное заседание парламента Тюменской области. Оно пройдет в обычном режиме.

По мнению источников, возможными кандидатами на пост спикера областной думы являются заместитель председателя комитета думы по бюджету, налогам и финансам Фуат Сайфитдинов, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова и вице-спикер регионального парламента Наталья Шевчик.

Напомним, бывший руководитель Тюменской областной думы Сергей Корепанов скончался 28 июня 2022 года. Он занимал должность председателя с 1998 года. Причиной смерти стал инсульт после перенесенного Сергеем Евгеньевичем COVID-19. Прощание и похороны Корепанова состоялись 30 июня.

#Новости#Валентина Бурнашева#Политика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25