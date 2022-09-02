Стало известно, когда назовут имя нового председателя Тюменской областной думы

По словам инсайдеров, проведет заседание исполняющий обязанности председателя Андрей Артюхов. 23 сентября запланировано очередное заседание парламента Тюменской области. Оно пройдет в обычном режиме.
По мнению источников, возможными кандидатами на пост спикера областной думы являются заместитель председателя комитета думы по бюджету, налогам и финансам Фуат Сайфитдинов, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова и вице-спикер регионального парламента Наталья Шевчик.
Напомним, бывший руководитель Тюменской областной думы Сергей Корепанов скончался 28 июня 2022 года. Он занимал должность председателя с 1998 года. Причиной смерти стал инсульт после перенесенного Сергеем Евгеньевичем COVID-19. Прощание и похороны Корепанова состоялись 30 июня.