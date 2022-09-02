Сбер: Объем выдачи кредитов девелоперам жилья вырос до 1,2 трлн рублей

Что касается общего положения дел на рынке недвижимости, то Анатолий Попов уверен: подъем цен на новостройки в России, наблюдавшийся в 2020–2021 годах, упадет. В этот момент стоимость жилья будет зафиксирована на текущем уровне минимум до начала 2023 года. По итогам первого полугодия в Сбербанке отметили небольшое, менее десяти процентов, снижение стоимости жилья. При этом, по словам Попова, такая ситуация не может считаться подтверждением факта обвала рынка недвижимости.