Сбер: Объем выдачи кредитов девелоперам жилья вырос до 1,2 трлн рублей

Как сообщил в интервью РИА «Новости» зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов, всего за прошедшее время в банк поступило 1350 заявок на кредиты от застройщиков. Основной рост спроса на проектное финансирование отмечен со второго квартала 2022 года. Об этом пишет NewsNN.ru.
Сейчас банк обеспечивает строительство 46,6 миллиона квадратных метров жилья. На его долю приходится 55% всех кредитов девелоперам жилой недвижимости, указал Попов. По прогнозам, в 2022 году Сбербанк подпишет более двух тысяч новых кредитных договоров на финансирование жилья на сумму около 2,5 триллиона рублей.
Зампредседателя правления Сбербанка подчеркнул, что с апреля в банке наблюдают восстановление спроса со стороны застройщиков, ожидая, что подобная ситуация сохранится и далее. Девелоперы готовят новые проекты не только в «экономе» или «комфорте», но в классе «люкс», где стоимость квадратного метра начинается от двух миллионов рублей. Спрос, по его словам, есть на все предоставленные варианты.
Что касается общего положения дел на рынке недвижимости, то Анатолий Попов уверен: подъем цен на новостройки в России, наблюдавшийся в 2020–2021 годах, упадет. В этот момент стоимость жилья будет зафиксирована на текущем уровне минимум до начала 2023 года. По итогам первого полугодия в Сбербанке отметили небольшое, менее десяти процентов, снижение стоимости жилья. При этом, по словам Попова, такая ситуация не может считаться подтверждением факта обвала рынка недвижимости.
Анатолий Попов заметил, что ключевая ставка может снижаться и дальше, а это тем не менее стимулирует экономику девелоперских проектов, обеспечив доступность ипотечных кредитов для граждан.
При этом с прогнозируемыми сложностями столкнулся ряд работающих в России гостиниц, ориентированных на бизнес-туризм. Их, по мнению Анатолия Попова, могут переделать в апартаменты и продать.