Родственники убили 26-летнего жителя Тюмени

Сообщение о пропаже 26-летнего молодого человека поступило 30 августа. Отмечалось, что о судьбе тюменца ничего неизвестно с 28 числа. В Ленинском отделе СК РФ в городе Тюмени возбудили дело об убийстве.
«В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что потерпевший в день своего исчезновения встречался с двумя родственниками. В ходе допроса мужчины признались в совершении убийства»сообщают в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Обвинения предъявлены 33-летнему и 34-летнему жителя Тюмени. В ближайшее время суд назначит мужчинам меру пресечения.
Ранее «Наш город» со ссылкой на «ЛизаАлерт» сообщал, что в Ялуторовске 8 июля пропал 27-летний Константин Фаридович. О его местоположении до сих пор ничего неизвестно.