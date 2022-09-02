nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Родственники убили 26-летнего жителя Тюмени

2 сентября 10:27
Фото: СКР по Тюменской области
В пресс-службе СКР по Тюменской области 2 сентября сообщили об убийстве без вести пропавшего жителя Тюмени. В ходе расследования оперативники задержали двух мужчин (они приходятся ему родственниками).

Сообщение о пропаже 26-летнего молодого человека поступило 30 августа. Отмечалось, что о судьбе тюменца ничего неизвестно с 28 числа. В Ленинском отделе СК РФ в городе Тюмени возбудили дело об убийстве.

«В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что потерпевший в день своего исчезновения встречался с двумя родственниками. В ходе допроса мужчины признались в совершении убийства»сообщают в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Обвинения предъявлены 33-летнему и 34-летнему жителя Тюмени. В ближайшее время суд назначит мужчинам меру пресечения.

Ранее «Наш город» со ссылкой на «ЛизаАлерт» сообщал, что в Ялуторовске 8 июля пропал 27-летний Константин Фаридович. О его местоположении до сих пор ничего неизвестно.

Материалы по теме
В августе тюменские поисковые отряды нашли 18 человек
#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25