Решить вопросы по оказанию медпомощи тюменцам помогает горячая линия здравоохранения

На вопросы информационного характера операторы отвечают сразу. На жалобы и предложения времени требуется больше. Кроме того, для разбора конфликтной ситуации, специалистам нужно узнать о человеке больше данных. Если позвонивший готов предоставить свои персональные данные, то операторы совместно с ответственными специалистами помогут найти решение, которое удовлетворит пациента.