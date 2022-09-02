Решить вопросы по оказанию медпомощи тюменцам помогает горячая линия здравоохранения

Устные обращения принимает, фиксирует и обрабатывает горячая линия департамента здравоохранения области по телефонам: 8-800-250-3091, 8 (3452) 68-45-65.
На вопросы информационного характера операторы отвечают сразу. На жалобы и предложения времени требуется больше. Кроме того, для разбора конфликтной ситуации, специалистам нужно узнать о человеке больше данных. Если позвонивший готов предоставить свои персональные данные, то операторы совместно с ответственными специалистами помогут найти решение, которое удовлетворит пациента.
Также горячая линия фиксирует наиболее частые вопросы, а выявленные проблемные места в работе медучреждений берутся на контроль.
Вопросы на горячую линию можно задавать любые, касающиеся сферы здравоохранения Тюменской области. На самые часто задаваемые вопросы можно найти ответ на портале «МЕДИНФО 72» в разделе «Горячие вопросы». Здесь же размещены схемы распределения потока пациентов при экстренной госпитализации больных.
Узнать, какая сегодня дежурит больница, можно также по номеру 03 или 103.
Напомним, одна из приоритетных задач в работе правительства Тюменской области — это улучшение качества медицинской помощи за счет внедрения современных клинических рекомендаций и обновления протоколов лечения. Также власти планомерно проводят реформу отрасли, чтобы сделать медицину в регионе доступнее, и изменить характер отношений между врачами и пациентами,