РЭО проводит всероссийскую акцию по сбору макулатуры «Миллион Родине»

Буцаев подчеркнул, что всю собранную макулатуру обязательно переработают. В нашей стране есть 90 профильных предприятий, которые этим занимаются. Они находятся в Нижегородской области, Сибири и Подмосковье. Их перерабатывающие мощности составляют 4 миллиона тонн макулатуры ежегодно. Глава РЭО уверил форумчан, что сданные ими бумажные отходы обретут новую жизнь и продолжат свое существование в виде упаковки для фруктов, яиц, гипсокартона, блокнота или туалетной бумаги.