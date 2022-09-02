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Под Тюменью неизвестные складируют тонны строительного мусора и ртутные лампы

2 сентября 11:54
Фото: Скриншот 2ГИС
Жители посёлка Атлетик Village обнаружили около своих домов свалку строительного мусора, сообщается в видеосюжете «Тюменского времени». Примерно в 22 километрах от Тюмени неизвестные складировали бетонные блоки, старую мебель и даже ртутные лампы.

Мусор лежит тут уже больше года, местные жители видели самосвалы, которые ездили в этом районе летом. После обсуждения в общей группе местные жители обратились в различные инстанции. Тонны мусора лежат в песчаном карьере и лесополосе вокруг посёлка.

О свалке сообщили в администрацию Чикчинского МО, запрос на рекультивацию отправлен в департамент недропользования и экологии Тюменской области.

«Наш город» 24 августа сообщал о свалке около посёлка Богандинкий. Здесь работали сотрудники «Тюменьлес» и местной прокуратуры.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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