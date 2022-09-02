Под Тюменью неизвестные складируют тонны строительного мусора и ртутные лампы

Мусор лежит тут уже больше года, местные жители видели самосвалы, которые ездили в этом районе летом. После обсуждения в общей группе местные жители обратились в различные инстанции. Тонны мусора лежат в песчаном карьере и лесополосе вокруг посёлка.
О свалке сообщили в администрацию Чикчинского МО, запрос на рекультивацию отправлен в департамент недропользования и экологии Тюменской области.
«Наш город» 24 августа сообщал о свалке около посёлка Богандинкий. Здесь работали сотрудники «Тюменьлес» и местной прокуратуры.