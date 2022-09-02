На юге Тюменской области и в Тюмени ожидаются штормовой ветер и град

По данным Гисметео, сильный ветер ожидается в Тюмени (возможны порывы до 15м/с) 2 сентября в 22:00 (ранее об этом не сообщалось), в Ишиме порывы до 14-16 м/с возможны 3 сентября с 02:00 до 05:00. В Тобольске скорость ветра составит 3-6 метров в секунду в субботу вечером.