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На юге Тюменской области и в Тюмени ожидаются штормовой ветер и град

2 сентября 11:21
Фото: 1Mi
Тюменский ЦГМС предупреждает жителей региона о похолодании и сильном ветре 3 сентября. Порывы ветра в некоторых районах могут достигать 18 м/с. В областную столицу непогода может прийти уже сегодня ближе к 22:00.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в юго-восточных районах возможен град, ветер южный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с»сообщили в Тюменском ЦГМС.

Днём ожидается похолодание до + 18 градусов, в отдельных районах области местами до + 25.

По данным Гисметео, сильный ветер ожидается в Тюмени (возможны порывы до 15м/с) 2 сентября в 22:00 (ранее об этом не сообщалось), в Ишиме порывы до 14-16 м/с возможны 3 сентября с 02:00 до 05:00. В Тобольске скорость ветра составит 3-6 метров в секунду в субботу вечером.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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