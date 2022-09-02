Коммунисты предупредили Мишустина о беспределе с общественным транспортом в Ярославле

Авторы обращения отметили неудовлетворительное состояние общественного транспорта в Ярославле. Они рассказали, что проблему усугубляет то, что счета основных муниципальных транспортных компаний («Яргорэлектротранс» и «ПАТП №1 города Ярославля») оказались арестованы. Кроме того, арестованы и даже сняты с госрегистрации 38 автобусов ПАТП-1 из-за трехмесячной задолженности по лизинговым платежам, передает echo76.ru.
Первый секретарь Ярославского областного комитета КПРФ Михаил Парамонов заявил о колоссальном износе автобусов. По его словам, перевозчики не располагают средствами, чтобы их чинить, из-за чего сотрудники ПАТП-1 даже выходили на забастовку.
“Создается ощущение, что предприятия планомерно ввергали в кризис, вели их к банкротству, чтобы потом продать”, - сказал Парамонов.
При мэре Владимире Слепцове были введены новые требования к перевозчикам, и те стали брать кредиты на то, чтобы привести транспорт в надлежащее состояние. Однако надежды на улучшение ситуации не оправдались.
Новый же градоначальник Владимир Волков затеял «транспортную реформу» и передал самые выгодные маршруты Ярославля иногородним транспортным компаниям. В результате муниципальные перевозчики, взявшие в лизинг новый транспорт, остались без основного источника доходов, а местные частники были вытеснены.
Депутат ярославской Думы Эльхан Мардалиев считает такую ситуацию безобразием. По его словам, из-за подобных инициатив вместо комфортных автобусов для местных перевозчиков, в том числе рассчитанных на людей с ограниченными возможностями здоровья, город получил иногородних перевозчиков с разрушающимися пазиками, которые еженедельно ломаются или попадают в ДТП.
Депутаты КПРФ считают, что причина происходящего в приоритете коммерческих перевозчиков на основных маршрутах. Все делается для того, чтобы вытеснить с рынка местные компании, в том числе и муниципальные.
«Если срочно не принять меры, то муниципальный пассажирский транспорт в Ярославле может исчезнуть как таковой», - говорится в обращении от КПРФ Михаилу Мишустину.