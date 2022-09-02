Коммунисты предупредили Мишустина о беспределе с общественным транспортом в Ярославле

Авторы обращения отметили неудовлетворительное состояние общественного транспорта в Ярославле. Они рассказали, что проблему усугубляет то, что счета основных муниципальных транспортных компаний («Яргорэлектротранс» и «ПАТП №1 города Ярославля») оказались арестованы. Кроме того, арестованы и даже сняты с госрегистрации 38 автобусов ПАТП-1 из-за трехмесячной задолженности по лизинговым платежам, передает echo76.ru.