Какие вопросы возникают к тюменскому регоператору у компаний и предпринимателей

«Предприятия, как и жители региона, следят за чистотой на своих объектах, обновляют интерьер, делают ремонты и отмечают праздники. Мусор организаций различается, но, как и любые другие отходы, делится на виды и утилизируется по своим правилам. Поэтому у компаний часто возникает не только вопрос о принадлежности отходов к ТКО, но и о том, как отходы правильно выбрасывать»,пояснили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».