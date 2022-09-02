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Какие вопросы возникают к тюменскому регоператору у компаний и предпринимателей

2 сентября 10:58
Фото: ТЭО
Можно ли выбросить в мусорное ведро батарейку, отнести на контейнерную площадку диван, старую дверь или телевизор? Это далеко не полный перечень вопросов, которые задают регоператору жители Тюменской области. А что волнует юрлиц? Какие «мусорные» вопросы возникают у предпринимателей?

«Предприятия, как и жители региона, следят за чистотой на своих объектах, обновляют интерьер, делают ремонты и отмечают праздники. Мусор организаций различается, но, как и любые другие отходы, делится на виды и утилизируется по своим правилам. Поэтому у компаний часто возникает не только вопрос о принадлежности отходов к ТКО, но и о том, как отходы правильно выбрасывать»,пояснили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Например, с необычным запросом в «Тюменское экологическое объединение» обратился ВУЗ.Требовалась помощь в утилизации 40 матрасов, которые заменили новыми при обновлении студенческого общежития. Для транспортирования такой большой партии требовался по меньшей мере один отдельный бункер. Учебному заведению пошли навстречу, ведь в данном случае речь шла о коммунальных отходах.

Наверное, одно из самых удивительных обращений, которые когда-либо поступали в ООО «ТЭО» — это предложение осуществлять экологическое сопровождение в районе падения отделяющихся частей ракеты-носителя. Разумеется, это направление не относится к деятельности регоператора и специалисты компании не смогли помочь с вывозом космических отходов.

А одно из тюменских кафе обратилось с просьбой об утилизации нескольких тонн остатков табака из кальяна. За какой период образовалось такое большое количество мусора и где его хранили всё это время — неизвестно. Но в приёме табака на тюменский полигон пришлось отказать — потому что этот вид отходов не предусмотрен имеющейся лицензией объекта.

#Новости#ООО "ТЭО"#Юлия Николаева#Город
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