Какие медтехнологии могут появиться в Тюменской области

Речевые технологии и AI-продукты для медицинской отрасли представила группа компаний ЦРТ — партнер Сбера. Флагманский продукт группы ЦРТ — Voice2Med — преобразует речь врача в текст и позволяет заполнять медицинские протоколы голосом, экономит более 20% времени, работает в 120 медучреждениях Москвы, в 65 регионах России, доступен для врачей 8 специальностей. Решение уже работает в некоторых медучреждениях Тюмени и продолжает масштабирование. Также были представлены ещё две разработки группы ЦРТ: виртуальный голосовой ассистент Службы 122 и голосовой робот для оптимизации работы медучреждений — он может записать на прием к врачу, напомнить о приеме, проконсультировать по подготовке к процедуре или перенести прием на другую дату. В месяц робот может совершать несколько десятков тысяч вызовов. Уже в первые недели использования виртуального ассистента медучреждения отмечают эффективность: своевременная корректировка даты и времени визита позволяет записать на свободное место новых пациентов, снижая финансовые потери клиник и улучшая клиентский опыт.