Как подобрать детские игрушки

Часто есть и специальные механизмы. Наверное, все видели мишек или зайчиков, которым нужно нажать на лапку или живот, чтобы зазвучала песенка или приветствие. Или машинки с радиоуправлением. Впрочем, машинки часто бывают куда проще: их стоит немного прокатить назад, чтобы они по инерции тут же поехали вперёд. Такие механизмы вызывают у детей дополнительный интерес — но не надо, чтобы они тут же разбирали подарок, чтобы понять, как он устроен.