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Как подобрать детские игрушки

2 сентября 09:06
Фото: 1Mi
Детство — время весёлых игр и полёта фантазии. В создании своих сказочных сюжетов и воображаемых миров помогают плюшевые звери, куклы и конструкторы, в которых можно собрать любую фигурку и даже целый игрушечный домик.

Как правильно подобрать детские игрушки, чтобы они были удобны, безопасны и имели приятный вид, который понравится вашему ребёнку?

Что надо учесть при выборе игр для ребёнка

Приобретая для маленького человека новый подарок, нужно учесть:

  • соответствие возрасту (на упаковке обычно указано, для какого возраста товар предназначен);
  • безопасность (обратите внимание на материал, наличие или отсутствие мелких деталей);
  • дополнительные механизмы (у мягкой игрушки — для проигрывания песен, у машинки — для езды, и т. д.);
  • цвет (не должен быть слишком ярким, но тусклым и скучным тоже);
  • стоимость.

Маленькому ребёнку нежелательно покупать плюшевых мишек или что-то подобное — вопреки распространённому мнению. Если речь идёт о совсем маленьком — до года — лучше предпочесть погремушки или резиновых «пупсов». Плюшевые зверюшки уместнее в возрасте, когда малыш уже перестаёт пробовать новые предметы на вкус.

То же с мелкими деталями. Игра с конструктором может заинтересовать в возрасте от 5 до 8 лет, развивающие наборы, такие, как паззл — в ещё более старшем. Чем меньше возраст, тем проще должны быть детские игрушки — правила безопасности рекомендуют не покупать для малышей до 3 — 5 лет ничего сложного.

Часто есть и специальные механизмы. Наверное, все видели мишек или зайчиков, которым нужно нажать на лапку или живот, чтобы зазвучала песенка или приветствие. Или машинки с радиоуправлением. Впрочем, машинки часто бывают куда проще: их стоит немного прокатить назад, чтобы они по инерции тут же поехали вперёд. Такие механизмы вызывают у детей дополнительный интерес — но не надо, чтобы они тут же разбирали подарок, чтобы понять, как он устроен.

Магазин игрушек «Детский мир» предлагает большое разнообразие. Что бы вы ни выбрали — ваш ребенок будет доволен: у всех товаров здесь — высокий уровень качества, а благодаря удобному разделению на категории вы быстрее найдёте то, что он хочет в подарок.

Какую категорию выбрать

Прислушайтесь к желаниям своих детей. Дарить что-либо просто потому, что оно понравилось вам, не нужно. Этот интернет-магазин даёт возможность найти и купить именно то, о чём мечтают ваши дети. Если они хотят получить на день рождения или Новый год куклу — смотрите раздел «Куклы и аксессуары», если уточняют, что «Игровые наборы и фигурки».

Также здесь можно увидеть:

  • радиоуправляемые машинки, квадрокоптеры, роботы;
  • сюжетно-ролевые игровые наборы;
  • музыкальные инструменты (гитары, флейты, барабаны);
  • развивающие коврики для самых маленьких;
  • игрушечную бытовую технику;
  • мягкие игрушки, включая интерактивные.

Здесь вам будет удобно выбрать любую категорию из тех, которые можно предложить детям.Например, если ребёнок проявляет интерес к музыке, хорошим подарком для него станет синтезатор или ударная установка. Если увлекается каким-либо мультфильмом или комиксами -подойдёт фигурка персонажа оттуда.

Как приобрести

Этот интернет-магазин предлагает заказать понравившийся товар в несколько кликов. Покупатель просто добавляет его в корзину и оплачивает на сайте, не переходя по дополнительным ссылкам.

Доставка осуществляется во все города России. При желании можете забрать заказ или сделать покупку в любом из оффлайн-магазинов «Детский мир» в вашем городе.

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#Новости#Юлия Николаева#Общество
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