Ишимца отправили в колонию на три года за ограбление подростка

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени обокрал соседей для того, чтобы купить возлюбленной подарок. Мужчина забрался в квартиру и украл из женской сумки сигареты, часы и три тысячи рублей. Суд отправил его с колонию на два года.