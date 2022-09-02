Ишимца отправили в колонию на три года за ограбление подростка

Согласно следствию, мужчина захотел опохмелиться. Но так как денег у него не было, он пошел на грабеж. Жертвой стала девочка-подросток — злоумышленник подкрался к ней, схватил рукой за шею и начал отбирать сумку.
Ребенку удалось отбиться от грабителя, она забежала в магазин и попросила телефон, чтобы позвонить отчиму. Последний, в свою очередь, вызвал полицию.
Круголов же, не обнаружив в сумке ничего ценного, выбросил ее. Денег и телефона он там не нашел. В сумке оказались лишь помада, заколки, туалетная вода, расческа и конфеты. Общий материальный ущерб составил 375 рублей.
Грабителя задержали в тот же день. Суд приговорил 47-летнего ишимца к трем годам исправительной колонии.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени обокрал соседей для того, чтобы купить возлюбленной подарок. Мужчина забрался в квартиру и украл из женской сумки сигареты, часы и три тысячи рублей. Суд отправил его с колонию на два года.