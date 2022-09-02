Экокластер в жилом районе Дюссельдорфа: изучаем немецкий опыт обращения с ТКО

Так, сначала сами жители Дюссельдорфа самостоятельно сортируют мусор по крупным фракциям — железо, пластик, бумага, органические отходы и не перерабатываемые остатки. Затем на мусоросортирующей станции происходит процесс отделения стекла и металлов, прессовки пластика и бумаги, которые далее отправляются на дальнейшую переработку. Сбор общего мусора происходит каждые две недели зимой и раз в неделю летом, а пластика и бумаги — раз в месяц. Вывоз полезных фракций для жителей бесплатный. Несортируемые или не подлежащие вторичному использованию отходы отправляются на мусоросжигательные заводы.