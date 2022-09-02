Экокластер в жилом районе Дюссельдорфа: изучаем немецкий опыт обращения с ТКО

Как отмечает сопредседатель экологического общества «Зеленый щит» главред «Уральского меридиана» Александр Аникин, приоритетом в обращении с отходами в Германии является сокращение полигонного захоронения. За последние 20 лет их количество сократилось в два раза, а на действующие полигоны принимаются только обезвреженные и переработанные отходы.
Экокласер в Дюссельдорфе состоит из пунктов раздельного сбора отходов, пункта приема и сортировки крупного вторсырья, завода по сортировке макулатуры, установки по использованию и переработке пищевых и органических отходов методом сухой ферментации для производства цветочного грунта и мусоросжигательного завод, поставляющего пар для производства тепла и электроэнергии.
Так, сначала сами жители Дюссельдорфа самостоятельно сортируют мусор по крупным фракциям — железо, пластик, бумага, органические отходы и не перерабатываемые остатки. Затем на мусоросортирующей станции происходит процесс отделения стекла и металлов, прессовки пластика и бумаги, которые далее отправляются на дальнейшую переработку. Сбор общего мусора происходит каждые две недели зимой и раз в неделю летом, а пластика и бумаги — раз в месяц. Вывоз полезных фракций для жителей бесплатный. Несортируемые или не подлежащие вторичному использованию отходы отправляются на мусоросжигательные заводы.
Один из мусоросжигательных заводов находится непосредственно в Дюссельдорфе, он был построен в 1965 году. Здесь же была разработана технология Düsseldorf System — отходы разгружаются в мусорный бункер объемом 13 тыс кубометров с шести точек разгрузки, перемешивается тремя кранами грузоподъемностью 5 тонн, и подается через специальные шахты в котлы.
Крупногабаритные отходы измельчаются ротационными ножницами, после чего мусор спускается в шесть печей, температура в которых достигает 1000 градусов Цельсия. Для полного сжигания достаточно 50-55 минут, розжиг осуществляется мазутом.
Примерно 25% отходов остается в виде негорючих компонентов. Из этой золы и шлаков на производственной линии с помощью магнитов отделяют 10 000 тонн металлов в год. Полигонное захоронение экокластер Дюссельдорфа не использует.
Дым, который образуется при горении, очищают сначала известковым молоком. На этой стадии из него выделяется сера, хлор и фтороводород. Они выпадают в осадок. На следующем этапе смесью бикарбоната натрия и небольшого количества активированного кокса удаляются тяжелые металлы и органические вещества. В последней стадии оксид азота химической реакцией превращают в безвредный водяной пар, а азот деградирует.
Выделяемое при сгорании тепло поступает на соседнюю ТЭЦ Флингерн, где производят электроэнергию и теплоноситель для централизованного теплоснабжения, покрывая потребность в домохозяйствах Дюссельдорфа на 11 и 20% соответственно. Все этапы переработки автоматиированы.
В год на завод поступает 420 тыс тонн отходов. Из них 66% из них — смешанные бытовые отходы, 7% — крупногабаритные отходы, 5% — бытовой мусор, 22% — коммерческие отходы. Шесть линий завода перерабатывают 75 тонн в час, и производят 18 тонн золы.