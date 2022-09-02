Что известно о неудавшихся подрывниках тюменской ТЭЦ-2

На заброшенной страничке Дениза «Вконтакте» указано, он учился он в школе № 8. Судя по видеозаписям, подпискам и описанию, парень с детства увлекался военной тематикой и мечтал собрать коллекцию холодного оружия.
В детстве он был поклонником комедийного ютуб-шоу, посвященного оперативной разведке. А сам Дениз прошел курс специальной военной подготовки и получил заслуженный берет.
Также, как и все мальчишки его поколения он был фанатом игры и серии книг S.T.A.L.K.E.R.
Отметим, что в трех частях игры этой серии с помощью детонатора необходимо было взорвать выходы из подземелья, дабы оттуда не вылезли монстры.
Стоит сказать, что негативное влияние компьютерных игры на девиантное поведение людей до сих пор не имеет официальных доказательств.
По сети также гуляет видео 2015-го года с молодежного конкурса «Фисташка», проходившего в Тюмени, на котором 17-летний Дениз играет на электрогитаре. Он исполняет композицию Американского музыканта, автора песен и гитариста-виртуоза известного под псевдонимом Buckethead.
Также, судя по актуальной страничке парня в социальных сетях, парень учился в Городском техническом лицее при ТюмГНГУ, который ныне называется — лицей Тюменского индустриального университета.
Судя по всему, именно там Дениз и познакомился с Кириллом Бриком, который на год старше. По данным Кирилла в одной из популярных социальных сетей, он также обучался в этом заведении.
Также двоих парней объединяют музыкальные предпочтения и пристрастие к исполнителям, скрывающим свое лицо. Так, Брик является поклонником популярной американской группы Slipknot. Их музыкальные композиции можно было также найти на страничке Дениза.
Известно, что сообщник Дениза родился в селе Вагай, а в Тюмень он переехал для того, чтобы поступить в технический лицей.
Открытых страниц в социальных сетях у Кирилла нет, зато он активно регистрировался на сервисах по оказанию услуг различных специалистов. По данным этих сайтов, Кирилл — электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда.
Однако, судя по данным всех сервисов, где парень пытался продвигать свои услуги, заработать денег таким путем ему не удалось.
Официально ни один из ребят не работает.
К тому же профессиональными навыками Кирилла и пристрастию Дениза к оружию вполне можно объяснить их вылазку, совершенную 30 августа.
Учитывая, что умелый электромонтер вполне может заставить самодельное устройство работать, а человек, разбирающийся в оружии, понимает, как работают взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества, союз двух молодых людей кажется вполне логичным.
Напомним, в во вторник вчетвером парни, прихватив с собой ранее собранное взрывчатое вещество и два детонатора, отправились в лес, располагающийся в районе ТЭЦ-2, чтобы произвести взрыв. Весила их самодельная бомба чуть более 312 граммов.
Но в тот же день их поймали сотрудники полиции.
Для Кирилла и Дениза уже избрали меру пресечения, они будут находиться под стражей, как минимум, до 29 октября текущего года.
Теперь им выдвинуто обвинение по части 2 статьи 233.1 УК РФ — Незаконное изготовление взрывчатых веществ совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Теперь им грозит тюремный срок от 10 до 15 лет и штраф размером от трехсот до восьмисот тысяч рублей.
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