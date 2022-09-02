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Что изменится в жизни школьников Тюмени с 1 сентября 2022 года

2 сентября 01:38
Фото: 1Mi
Путь школьника долг и тернист. Особенно, когда ежегодно в систему образования вносят изменения. Хорошо или плохо они повлияют на знания школьников — судить им и их родителям. А мы собрали для вас список нововведений, которые будут действовать в тюменских школах с 1 сентября.

Школьникам запретили пользоваться телефонами

Самое громкое нововведение 2022 года, о котором сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Но звучит оно намного страшнее, чем будет реализовываться.

На деле Кравцов запретил пользоваться телефонами во время занятий, но на перемене ученик может свободно сидеть в социальных сетях или залипать в мобильные игры.

К тому же, заместитель Губернатора Тюменской области и директор Департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер сообщил, что в нашем регионе «гаджеты используются также в учебных целях», а потому использовать телефон с разрешения учителя для подбора материалов к уроку или для любой другой образовательной задачи — можно.

Но Райдер также подчеркнул, что следить за использованием телефонов в школах с этого года будут строже.

Бесплатное питание в столовой

Если раньше в школе бесплатно могли питаться только ученики с 1 по 4 класс. Им в обязательно порядке должны предоставлять питание один раз в день, включающее горячее блюдо и горячий напиток.

То с этого года эта льгота распространяется и на детей-инвалидов, обучающихся, как в школах, так и в колледжах. Деньги на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов.

К тому же, если ребенок с инвалидностью проживает на территории учебного заведения, то то ему обязаны обеспечить бесплатное двухразовое питание.

Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2022 года.

Также льготы на питание предоставляются сиротам, детям, живущим в приемных семьях или получающим пенсию по потере кормильца, а также школьникам из многодетных или малоимущих семей. На льготное питание могут рассчитывать и ученики, родители которых имеют инвалидность I или II группы.

Особые условия оплаты питания также распространяются на детей, обучающихся в коррекционных школах и школьникам, родители которых имеют статус ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Уточнить информацию по льготному питанию можно на портале «Госуслуги» или в УСЗН по месту жительства.

Напомним, что документы на льготное питание нужно подавать ежегодно. Сроки оформления каждая школа устанавливает самостоятельно.

Отметим, что решение о предоставлении льгот или отказе в них принимается в индивидуальном порядке.

Новые учебные дисциплины

Теперь у 7-классников появится предмет — «вероятность и статистика». Ранее эта тема была частью курса по алгебре. Стоит отметить, что задания по вероятности регулярно встречаются на ЕГЭ.

Учителя алгебры отмечают, что ранее в школьной программе в действительности не хватало часов для качественного изучения данной темы. А потому новая дисциплина поможет школьникам лучше разобраться в теме и быть готовым к соответствующему заданию на экзамене.

Также у школьников теперь появятся уроки патриотизма под названием «разговоры о важном».

В процессе преподавания этой дисциплины, детям будут рассказывать о культурном наследии страны и ее богатейшей истории. Планируется, что эти уроки смогут побудить у школьников интерес к истории своей страны и донести до детей важность традиционных семейных ценностей.

Эти уроки будут проходить в школах каждый понедельник.

Флаг и гимн — начало учебной недели

Каждый понедельник школьники будут начинать с исполнения гимна РФ и торжественного поднятия флага.

А каждую пятницу флаг будут спускать. Такова рекомендация Минпросвещения России.

По плану, в школах должны создать «знаменные отряды», в которые войдут, отличившиеся на школьном поприще, дети.

Запрет на поборы с родителей

Самая радостная новость для родителей тюменских школьников.

«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело», заявил в этом году Сергей Кравцов.

С родителей учеников не имеют права собирать деньги на ремонт, подарки учителям, оборудование и прочие нужды.

Средства на все необходимое для школы выделяются из регионального, городского и федерального бюджетов.

Ранее «Наш город» рассказывал о самых богатых директорах школ и их далеко не самых лучших школах.

#Аналитика#Алена Патрушева
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