Самое громкое нововведение 2022 года, о котором сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Но звучит оно намного страшнее, чем будет реализовываться.
На деле Кравцов запретил пользоваться телефонами во время занятий, но на перемене ученик может свободно сидеть в социальных сетях или залипать в мобильные игры.
К тому же, заместитель Губернатора Тюменской области и директор Департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер сообщил, что в нашем регионе «гаджеты используются также в учебных целях», а потому использовать телефон с разрешения учителя для подбора материалов к уроку или для любой другой образовательной задачи — можно.
Но Райдер также подчеркнул, что следить за использованием телефонов в школах с этого года будут строже.
Если раньше в школе бесплатно могли питаться только ученики с 1 по 4 класс. Им в обязательно порядке должны предоставлять питание один раз в день, включающее горячее блюдо и горячий напиток.
То с этого года эта льгота распространяется и на детей-инвалидов, обучающихся, как в школах, так и в колледжах. Деньги на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов.
К тому же, если ребенок с инвалидностью проживает на территории учебного заведения, то то ему обязаны обеспечить бесплатное двухразовое питание.
Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2022 года.
Также льготы на питание предоставляются сиротам, детям, живущим в приемных семьях или получающим пенсию по потере кормильца, а также школьникам из многодетных или малоимущих семей. На льготное питание могут рассчитывать и ученики, родители которых имеют инвалидность I или II группы.
Особые условия оплаты питания также распространяются на детей, обучающихся в коррекционных школах и школьникам, родители которых имеют статус ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Уточнить информацию по льготному питанию можно на портале «Госуслуги» или в УСЗН по месту жительства.
Напомним, что документы на льготное питание нужно подавать ежегодно. Сроки оформления каждая школа устанавливает самостоятельно.
Отметим, что решение о предоставлении льгот или отказе в них принимается в индивидуальном порядке.
Теперь у 7-классников появится предмет — «вероятность и статистика». Ранее эта тема была частью курса по алгебре. Стоит отметить, что задания по вероятности регулярно встречаются на ЕГЭ.
Учителя алгебры отмечают, что ранее в школьной программе в действительности не хватало часов для качественного изучения данной темы. А потому новая дисциплина поможет школьникам лучше разобраться в теме и быть готовым к соответствующему заданию на экзамене.
Также у школьников теперь появятся уроки патриотизма под названием «разговоры о важном».
В процессе преподавания этой дисциплины, детям будут рассказывать о культурном наследии страны и ее богатейшей истории. Планируется, что эти уроки смогут побудить у школьников интерес к истории своей страны и донести до детей важность традиционных семейных ценностей.
Эти уроки будут проходить в школах каждый понедельник.
Каждый понедельник школьники будут начинать с исполнения гимна РФ и торжественного поднятия флага.
А каждую пятницу флаг будут спускать. Такова рекомендация Минпросвещения России.
По плану, в школах должны создать «знаменные отряды», в которые войдут, отличившиеся на школьном поприще, дети.
Самая радостная новость для родителей тюменских школьников.
«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело», заявил в этом году Сергей Кравцов.
С родителей учеников не имеют права собирать деньги на ремонт, подарки учителям, оборудование и прочие нужды.
Средства на все необходимое для школы выделяются из регионального, городского и федерального бюджетов.