Путь школьника долг и тернист. Особенно, когда ежегодно в систему образования вносят изменения. Хорошо или плохо они повлияют на знания школьников — судить им и их родителям. А мы собрали для вас список нововведений, которые будут действовать в тюменских школах с 1 сентября.

Школьникам запретили пользоваться телефонами Самое громкое нововведение 2022 года, о котором сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Но звучит оно намного страшнее, чем будет реализовываться. На деле Кравцов запретил пользоваться телефонами во время занятий, но на перемене ученик может свободно сидеть в социальных сетях или залипать в мобильные игры. К тому же, заместитель Губернатора Тюменской области и директор Департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер сообщил, что в нашем регионе «гаджеты используются также в учебных целях», а потому использовать телефон с разрешения учителя для подбора материалов к уроку или для любой другой образовательной задачи — можно. Но Райдер также подчеркнул, что следить за использованием телефонов в школах с этого года будут строже. Бесплатное питание в столовой Если раньше в школе бесплатно могли питаться только ученики с 1 по 4 класс. Им в обязательно порядке должны предоставлять питание один раз в день, включающее горячее блюдо и горячий напиток. То с этого года эта льгота распространяется и на детей-инвалидов, обучающихся, как в школах, так и в колледжах. Деньги на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов. К тому же, если ребенок с инвалидностью проживает на территории учебного заведения, то то ему обязаны обеспечить бесплатное двухразовое питание. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2022 года. Также льготы на питание предоставляются сиротам, детям, живущим в приемных семьях или получающим пенсию по потере кормильца, а также школьникам из многодетных или малоимущих семей. На льготное питание могут рассчитывать и ученики, родители которых имеют инвалидность I или II группы. Особые условия оплаты питания также распространяются на детей, обучающихся в коррекционных школах и школьникам, родители которых имеют статус ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Уточнить информацию по льготному питанию можно на портале «Госуслуги» или в УСЗН по месту жительства. Напомним, что документы на льготное питание нужно подавать ежегодно. Сроки оформления каждая школа устанавливает самостоятельно. Отметим, что решение о предоставлении льгот или отказе в них принимается в индивидуальном порядке. Новые учебные дисциплины Теперь у 7-классников появится предмет — «вероятность и статистика». Ранее эта тема была частью курса по алгебре. Стоит отметить, что задания по вероятности регулярно встречаются на ЕГЭ. Учителя алгебры отмечают, что ранее в школьной программе в действительности не хватало часов для качественного изучения данной темы. А потому новая дисциплина поможет школьникам лучше разобраться в теме и быть готовым к соответствующему заданию на экзамене. Также у школьников теперь появятся уроки патриотизма под названием «разговоры о важном». В процессе преподавания этой дисциплины, детям будут рассказывать о культурном наследии страны и ее богатейшей истории. Планируется, что эти уроки смогут побудить у школьников интерес к истории своей страны и донести до детей важность традиционных семейных ценностей. Эти уроки будут проходить в школах каждый понедельник. Флаг и гимн — начало учебной недели Каждый понедельник школьники будут начинать с исполнения гимна РФ и торжественного поднятия флага. А каждую пятницу флаг будут спускать. Такова рекомендация Минпросвещения России. По плану, в школах должны создать «знаменные отряды», в которые войдут, отличившиеся на школьном поприще, дети. Запрет на поборы с родителей Самая радостная новость для родителей тюменских школьников. «Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело», заявил в этом году Сергей Кравцов. С родителей учеников не имеют права собирать деньги на ремонт, подарки учителям, оборудование и прочие нужды. Средства на все необходимое для школы выделяются из регионального, городского и федерального бюджетов. Ранее «Наш город» рассказывал о самых богатых директорах школ и их далеко не самых лучших школах.