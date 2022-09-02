Что делать тюменцам с осенним урожаем? Смотрим нестандартные рецепты

Помидоры должны полежать на противне примерно два часа, после чего нужно перенести их в духовку. По словам Николаевой, маленькие помидоры в среднем готовятся 13 часов, покрупнее — 18 часов. Обратите внимание на то, что происходит с помидорами при легком сдавливании. Они должны выделять сок.