Что делать тюменцам с осенним урожаем? Смотрим нестандартные рецепты

Вяленые помидоры — одна из вкуснейших добавок к блюду. Сушеный помидор способен стать изюминкой даже самого простого блюда. Например, бутерброда или итальянской пасты. Для этого необязательно бежать за ними в магазин. Вполне можно справиться и самим.
Ангелина Николаева поделилась с «Нашим городом» своим любимым рецептом вяленых помидоров.
Лучше всего подойдут мясистые помидоры с малым количеством жидкости. После тщательной промывки нужно снять с овощей шкурку и разрезать их напополам.
«Для приготовления пряной смеси я использую сахар, соль и разные травы. Моей семье нравится более остренькие специи», сказала Ангелина.
Помидоры должны полежать на противне примерно два часа, после чего нужно перенести их в духовку. По словам Николаевой, маленькие помидоры в среднем готовятся 13 часов, покрупнее — 18 часов. Обратите внимание на то, что происходит с помидорами при легком сдавливании. Они должны выделять сок.
Ангелина рассказала нам об еще одном рецепте, от которого она в восторге. Представляем вашему вниманию — сладкие маринованные помидоры.
Сложность рецепта в приготовлении маринада. Заливаем кипяченую воду в промытую банку с овощами. Обращайте внимание, чтобы на банке не осталось трещин. Для вкуса можно добавить гвоздику, перец, лаврушку. Кому-то нравится использовать корицу.
«После я переворачиваю банки вверх дном, укрываю теплым пледом и оставляю на ночь до полного остывания. В дополнительной стерилизации заготовка не нуждается», отметила женщина.
Маргарита Брагина считает, что нет ничего вкуснее, чем соус из болгарского перца. Учитывая, насколько его легко готовить. Из необходимых ингредиентов — перец (лучше всего использовать красный или оранжевый), соль, сахар и лук.
Маргарита подчеркнула, что если вы хотите более нежный соус — стоит очистить перцы от кожицы. После этого варим смесь на медленном огне примерно в течение получаса. Используя блендер или измельчитель, пробиваем получившуюся пасту.
«Советую добавить немного уксуса и лимонную кислоту. Варите до желаемой густоты. Мне нравится погуще», рассказала Брагина.
В этой подборке мы не можем обойтись без острого блюда, так полюбившегося нашим бабушкам. Рецептов уйма — мы выбрали классический и одновременно с тем универсальный.
Корни хрена промываем и чистим, режем его на небольшие кусочки. Некоторые хозяйки сразу измельчают блендером в кашу. Добавляем сахар, соль и специи по вкусу, после чего даем смеси постоять в кастрюле около часа при комнатной температуре.
Оксана Баламутова добавляет сладкий болгарский перец, горький красный перец, немного сахара. По ее словам, это — лучший вариант, ничего лишнего.
«Хреновину делаю каждый год. Выгоднее, чем лечо. Для него нужно много перца. У меня столько не вызревает, а покупать дороговато», призналась она.
Оксана посоветовала любителям вкусненького попробовать салат из перцев и кабачков с луком в томатном соусе.
«Этот рецепт я усовершенствовала почти 20 лет назад из книги „Домашняя энциклопедия“. Очень вкусная закуска», сообщила Баламутова.
Она советует заменить томатную пасту на домашний томатный сок. Это будет в разы полезнее. Разводим пасту вместе с растительным маслом, уксусом и сахаром. Постепенно добавляем в кипящий томат порезанный кабачок, лук и сладкий перец. Пробуем и наслаждаемся!
Прекрасный вариант — заморозить. После размораживания заготовленной капусты она не будет хрустящей на вкус. Для приготовления салатов не подойдет.
Но вот как добавка в супы или к голубцам — почему бы и нет? Лучше всего замораживать овощ, предварительно его нашинковав.
Если заморозка для вас слишком просто, всегда можно потратить чуть больше времени и заквасить капусту.
Для начала нарезаем капусту, морковь и перец. У перца убираем семена и плодоножки. Выбираем удобную емкость, в которую помещаем овощи. Добавляем тмин и соль, тщательно размешивая смесь. Не стесняйтесь «месить» смесь руками. Нам нужно добиться выделения сока.
После трех-четырех дней нахождения овощей под грузом, перекладываем их в банки и добавив сок, стерилизуем.
«Витамины сохраняются. Но советую все-таки успевать наедаться свежей капустой. В любом случае, полезнее», считает Оксана.
«Наш город» предлагает вам еще один интересный рецепт — квашеная капуста с яблоками. Такая капуста приобретает кисло-сладкий вкус и приятный аромат. К тому же, это блюдо прекрасно подойдет на закуску к мясу, рыбе или горячим гарнирам.
Мы советуем попробовать рулетики из баклажанов с грецкими орехами. Блюдо украсит любой стол.
Нарезаем баклажаны пластинками и выкладываем на сковородку. Обжариваем их до золотистой корочки с двух сторон. В блендере смешиваем грецкие орехи и чеснок. Вливаем воду, добавляем соль и перец. Пробиваем всю массу до плотной пасты. Выкладываем в баклажаны начинку и скручиваем в рулетики. Для красоты можно использовать веточку мяты или зерна граната. Кто-то предпочитает кинзу.