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БСК строит ЖК «Прибрежный» в Стерлитамаке для работников завода

2 сентября 07:11
Фото: Медиахолдинг 1MI
В Стерлитамаке строят микрорайон Прибрежный. Руководитель Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов сообщил о том, что возведение объекта предусмотрено программой «Доступное жилье», стартовавшей 1 января прошлого года.

«Мы ценим наших сотрудников, стараемся поддерживать, делать их жизнь лучше и проще, - отметил Давыдов. - Программа повышения благосостояния трудового коллектива – значимая часть социальной политики предприятия. Она получает большой положительный отклик у заводчан».

У корпоративной жилищной программы есть серьезные перспективы дальнейшего развития. Давыдов пояснил: сотрудники предприятия получат постоянное жилье, и это будет стимулировать их к продолжению трудовой деятельности на заводе, пишет mkset.ru.

Главную ценность для руководства БСК представляет персонал. Заводчанам предложили рассрочку оплаты на периоды до 15 лет, то есть многие из них получат в собственность квартиры на льготных условиях. Общая площадь студий, «трешек», «двушек» и «однушек» будет составлять от 26,6 до 76 квадратов. Предприятие предусмотрело чистовую отделку. Таким образом, заводчане могут рассчитывать на то, что они заедут в свои квартиры, как только будет завершен проект по строительству ЖК.

Кластер займет территорию в 290 тысяч квадратных метров. Это будет большой комплекс многоэтажек и хорошо развитая инфраструктура – транспортная и социальная.

Микрорайон возводят в экологически чистой городской зоне: рядом с лесными насаждениями и рекой Ольховка. Школы и детские сады – в шаговой доступности.

В эксплуатацию жилые дома намерены сдать к концу 2024 года. По словам Давыдова, в программе могут поучаствовать все заводчане, но в приоритете молодые люди в возрасте до 35 лет.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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