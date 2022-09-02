БСК строит ЖК «Прибрежный» в Стерлитамаке для работников завода

Главную ценность для руководства БСК представляет персонал. Заводчанам предложили рассрочку оплаты на периоды до 15 лет, то есть многие из них получат в собственность квартиры на льготных условиях. Общая площадь студий, «трешек», «двушек» и «однушек» будет составлять от 26,6 до 76 квадратов. Предприятие предусмотрело чистовую отделку. Таким образом, заводчане могут рассчитывать на то, что они заедут в свои квартиры, как только будет завершен проект по строительству ЖК.