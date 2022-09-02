Адвокат Руслан Нагиев прокомментировал инцидент с девочкой в школе № 88 в Тюмени

«Платок на голове девочки не нарушает прав окружающих, поэтому никто не в праве требовать его снять. Отец девочки обратился к нам за юридической помощью. Работаем»сообщил адвокат на своей странице в ВК.
Руслан Нагиев попросил пока не делать резких комментариев. По его мнению, решать возникшие вопросы следует в правовом поле. К его посту в ВК подписчики оставили десятки агрессивных комментариев.
Между тем Руслан Нагиев сообщил, что в школу №88 не пускали девочку. По данным «Нашего города» в учебное заведение не пустили её родителей.
Отметим, что ранее адвокат защищал интересы тюменского солдата Рамиля Шамсутдинова. Руслан Нагиев является членом Адвокатской Палаты Республики Татарстан с 2001 года.