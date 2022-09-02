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Адвокат Руслан Нагиев прокомментировал инцидент с девочкой в школе № 88 в Тюмени

2 сентября 18:30
Фото: 1Mi
Адвокат Руслан Нагиев прокомментировал инцидент с девочкой в платке, который произошел в школе № 88 в Тюмени. Он отметил, что к нему обратился отец школьницы за юридической помощью.

«Платок на голове девочки не нарушает прав окружающих, поэтому никто не в праве требовать его снять. Отец девочки обратился к нам за юридической помощью. Работаем»сообщил адвокат на своей странице в ВК.

Руслан Нагиев попросил пока не делать резких комментариев. По его мнению, решать возникшие вопросы следует в правовом поле. К его посту в ВК подписчики оставили десятки агрессивных комментариев.

Между тем Руслан Нагиев сообщил, что в школу №88 не пускали девочку. По данным «Нашего города» в учебное заведение не пустили её родителей.

Отметим, что ранее адвокат защищал интересы тюменского солдата Рамиля Шамсутдинова. Руслан Нагиев является членом Адвокатской Палаты Республики Татарстан с 2001 года.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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