Жительница Тюменской области вонзила нож в грудь собутыльнику из-за обиды

В больницу был доставлен мужчина с резаной раной. На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Они выяснили, что женщина и потерпевший распивали спиртные напитки. В ходе ссоры подсудимая воткнула нож в грудь обидчику.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. Сейчас ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец разорвал свое уголовное дело, чтобы остаться в СИЗО.