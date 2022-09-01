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Жительница Тюменской области вонзила нож в грудь собутыльнику из-за обиды

1 сентября 01:57
Фото: 1Mi
В Омутинском районе задержана пожилая женщина, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Сюжет
Тюмень

В больницу был доставлен мужчина с резаной раной. На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Они выяснили, что женщина и потерпевший распивали спиртные напитки. В ходе ссоры подсудимая воткнула нож в грудь обидчику.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. Сейчас ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец разорвал свое уголовное дело, чтобы остаться в СИЗО.

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