Жестоко избитого девочками-подростками Анатолия Гилева выписали из больницы

Анатолия Гилева выписали из больницы в удовлетворительном состоянии во вторник, об этом «Нашему городу» сообщили в департаменте здравоохранения.
После выписки мужчина планировал всерьез заняться делом, которое завели на избивших его девочек-подростков, и взыскать компенсацию за моральный ущерб.
Напомним, что на этих девочек уже заведено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц.
Им уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее «Наш город» уже рассказывал о подробностях этого громкого события и о характеристиках подростков, которые сейчас подлежат уголовной ответственности.