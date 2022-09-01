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Жестоко избитого девочками-подростками Анатолия Гилева выписали из больницы

1 сентября 09:50
Фото: «НашГород»
9 дней провел в Омутинской центральной районной больнице Анатолий Гилев, которого избили три подростка на станции Вагай. После госпитализации мужчине провели операцию, после чего он продолжил получать лечение в учреждении. В департаменте здравоохранения «Нашему городу» сообщили, что 30 августа Гилева выписали.

Анатолия Гилева выписали из больницы в удовлетворительном состоянии во вторник, об этом «Нашему городу» сообщили в департаменте здравоохранения.

После выписки мужчина планировал всерьез заняться делом, которое завели на избивших его девочек-подростков, и взыскать компенсацию за моральный ущерб.

Напомним, что на этих девочек уже заведено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц.

Им уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее «Наш город» уже рассказывал о подробностях этого громкого события и о характеристиках подростков, которые сейчас подлежат уголовной ответственности.

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