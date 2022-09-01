Жестоко избитого девочками-подростками Анатолия Гилева выписали из больницы

9 дней провел в Омутинской центральной районной больнице Анатолий Гилев, которого избили три подростка на станции Вагай. После госпитализации мужчине провели операцию, после чего он продолжил получать лечение в учреждении. В департаменте здравоохранения «Нашему городу» сообщили, что 30 августа Гилева выписали.

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