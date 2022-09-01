В Якушах администрация ищет собственника участка, на котором хотели построить школу

Вчера местные жители пожаловались в соцсетях, что участок (здесь находится единственная в деревне площадка для детей) продают за 1,6 млн рублей. По генплану здесь же должна появиться школа, но они опасаются, что теперь учебное заведение в Якушах никогда не построят.