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В Якушах администрация ищет собственника участка, на котором хотели построить школу

1 сентября 12:50
Фото: 1Mi
Представители администрации Тюменского района ответили на обращение жителей деревни Якуши (недалеко от Тюмени) по поводу участка, где могла разместиться школа. На данный момент он принадлежит не администрации Чикчинского МО, а юридическому лицу, сообщается в паблике ВК «Столичный | Тюменский район».

Вчера местные жители пожаловались в соцсетях, что участок (здесь находится единственная в деревне площадка для детей) продают за 1,6 млн рублей. По генплану здесь же должна появиться школа, но они опасаются, что теперь учебное заведение в Якушах никогда не построят.

«При продаже назначение земельного участка не меняется. Согласно генеральному плану, это зона специализированной общественной застройки»сообщили представители администрации Тюменского района в паблике ВК «Столичный | Тюменский район».

На данный момент глава муниципалитета пытается связаться с собственником, «чтобы прояснить ситуацию».

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#Новости#Строительство#Законы#Дорога#Детские площадки#Школы#Администрация города#Нарушения закона#Земельный участок#Сельские жители#Строительство и архитектура#Александр Мязин#Политика
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