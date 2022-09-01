В Волновахе отремонтированная ямальцами школа приняла учеников

«Наши строители совершили настоящий подвиг — за два месяца полностью реконструировали разрушенное здание: восстановили и утеплили кровлю, возвели стены, установили окна. Школу оборудовали всем необходимым по тем стандартам, которые мы задаём для Ямала. На прилегающей территории восстановили футбольное поле и обустроили современную детскую площадку. Спасибо строителям за быструю и качественную работу! Поздравляю ребят из Волновахи с Днем знаний, желаю хорошего учебного года!»обратился к землякам губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.