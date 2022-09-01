В Волновахе отремонтированная ямальцами школа приняла учеников

Сегодня, 1 сентября, отремонтированная в Волновахе школа № 4 распахнула свои двери для 150 учеников. Это произошло благодаря усилиям ямальских строителей, которым потребовалось всего два месяца, чтобы реконструировать образовательное учреждение и благоустроить прилегающую территорию.
«Наши строители совершили настоящий подвиг — за два месяца полностью реконструировали разрушенное здание: восстановили и утеплили кровлю, возвели стены, установили окна. Школу оборудовали всем необходимым по тем стандартам, которые мы задаём для Ямала. На прилегающей территории восстановили футбольное поле и обустроили современную детскую площадку. Спасибо строителям за быструю и качественную работу! Поздравляю ребят из Волновахи с Днем знаний, желаю хорошего учебного года!»обратился к землякам губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
К слову, эта школа — единственная из разрушенных в ДНР, которую к началу нового учебного года восстановили на 100%.
Ямал выделил строительные материалы и рабочие силы для того, чтобы на площади 1500 квадратных метров плодотворно велись работы. В школе возвели новые стены, восстановили инженерные коммуникации и кровлю. У утепленного здания — новые окна и яркие фасады. Помимо этого, учреждение оборудовано системой видеонаблюдения снаружи и внутри. Закуплены мебель, техника, учебники и все самое необходимое. По периметру есть ограждение, которое соответствует антитеррористическим нормам.
Напомним, в рамках соглашения о сотрудничестве между Ямалом и ДНР продолжается восстановление соцобъектов — общежития, медицинского учреждения, станции переливания крови, ДК и других. Ямальцам предстоит отремонтировать 22 объект в освобожденных селах Волновахского района. Там будут работать строители, которые занимались восстановлением школы.