В Тюменской области отметят Всероссийский день трезвости

Массовые мероприятия под лозунгом «Наш выбор — здоровье!» пройдут по всему региону. Акция организуется в рамках проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни».
Основным местом празднования станет площадь 400-летия Тюмени у Драмтеатра. С 12:00 до 14:00 здесь состоится дружеский командный турнир. Участники создадут арт-объект, запустят «самолет здоровья» и посоревнуются в конкурсе капитанов на поиск полезных и здоровых предметов.
На площади также будут работать профилактические и развлекательные площадки, на которых жители и гости города смогут провести время с пользой. Профилактические настольные игры, игра в гольф, робототехника, танковый турнир «ТТ-72», аквагрим — все это ждет участников мероприятия.
Победители и участники мероприятия получат памятные призы и сувениры.
Продолжением антиалкогольной кампании в сентябре станут акции «Трезвый водитель» и «Трезвый двор». Завершится серия мероприятий в октябре областным конкурсом инфографики. Участникам предлагается создать работу с элементами инфографики о негативном влиянии алкоголя на организм. По итогам конкурса определятся победители, которые будут отмечены подарками и дипломами от организаторов.