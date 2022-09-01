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В Тюменской области отметят Всероссийский день трезвости

1 сентября 13:10
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
В этом году Тюменская область подключится к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 10 сентября. Профилактические мероприятия на антиалкогольную тематику организует для жителей региона Областной центр профилактики и реабилитации, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

Массовые мероприятия под лозунгом «Наш выбор — здоровье!» пройдут по всему региону. Акция организуется в рамках проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни».

Основным местом празднования станет площадь 400-летия Тюмени у Драмтеатра. С 12:00 до 14:00 здесь состоится дружеский командный турнир. Участники создадут арт-объект, запустят «самолет здоровья» и посоревнуются в конкурсе капитанов на поиск полезных и здоровых предметов.

На площади также будут работать профилактические и развлекательные площадки, на которых жители и гости города смогут провести время с пользой. Профилактические настольные игры, игра в гольф, робототехника, танковый турнир «ТТ-72», аквагрим — все это ждет участников мероприятия.

Победители и участники мероприятия получат памятные призы и сувениры.

Продолжением антиалкогольной кампании в сентябре станут акции «Трезвый водитель» и «Трезвый двор». Завершится серия мероприятий в октябре областным конкурсом инфографики. Участникам предлагается создать работу с элементами инфографики о негативном влиянии алкоголя на организм. По итогам конкурса определятся победители, которые будут отмечены подарками и дипломами от организаторов.

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