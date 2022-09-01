В Тюменском районе потушили горящий лес

По погодным условиям в Тюменской области на территории Уватской авиазоны установлен первый класс пожарной опасности, в остальных авиазонах действует третий класс пожарной опасности.
Согласно прогнозам метеорологов, сегодня в Тюмени ожидается пасмурная и прохладная погода. Максимальная температура воздуха составит + 19 + 20, в течение дня вероятны кратковременные дожди.
2 сентября в Тюмень на один день вернется жаркая погода — ночью термометры покажут + 15 + 17, днем воздух прогреется до + 28 + 30. Также синоптики обещают в этот день дожди.