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В Тюменском районе потушили горящий лес

1 сентября 06:29
Фото: 1Mi
В Тюменском районе полностью потушен лесной пожар площадью 0,26 гектар, действовавший на протяжении суток. На данный момент в регионе лесных пожаров нет. Об этом «Нашему Городу» рассказали в департаменте лесного комплекса региона.

По погодным условиям в Тюменской области на территории Уватской авиазоны установлен первый класс пожарной опасности, в остальных авиазонах действует третий класс пожарной опасности.

Согласно прогнозам метеорологов, сегодня в Тюмени ожидается пасмурная и прохладная погода. Максимальная температура воздуха составит + 19 + 20, в течение дня вероятны кратковременные дожди.

2 сентября в Тюмень на один день вернется жаркая погода — ночью термометры покажут + 15 + 17, днем воздух прогреется до + 28 + 30. Также синоптики обещают в этот день дожди.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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