В тюменском дворе рухнуло дерево

В Тюмени на улице Пржевальского вследствие вчерашней непогоды во дворе дома обрушилось дерево. Фотографии рухнувшего растения опубликовали местные жители в социальных сетях. К счастью, рядом не оказалось ни людей, ни автомобилей, поэтому никто не пострадал.

Между тем тюменцы отметили, что во дворе дома уже давно надо было провести санитарную вырубку. «Это дерево было настолько старо, что без ветра могло упасть. Давно пора все насаждения в городе проверить и провести санитарную вырубку. Таких опасных ещё много», отметили горожане. Ранее «Наш Город» писал, что в конце июля на улице Ватутина дерево упало прямо на прохожих. Тогда пострадала 9-летняя школьница — ребенок получил рваную рану ноги. В августе старое дерево рухнуло на улице Мельникайте. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.