В Тюмени у школы поймали 19-летнего бесправника

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что подросток пытался уехать от полиции. И, как выяснилось, на это у него были причины — молодой человек управлял автомобилем, не имея водительских прав.
За нарушения ПДД на 19-летнего тюменца составили несколько административных материалов, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в районе набережной водитель легкового автомобиля снес фонарный столб. В результате ДТП машина опрокинулась на бок, но сам водитель не пострадал. Кстати, он был абсолютно трезв.