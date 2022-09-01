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В Тюмени у школы поймали 19-летнего бесправника

1 сентября 08:32
Фото: ГИБДД по Тюменской области
19-летнего водителя, допустившего сразу несколько нарушений правил дорожного движения, поймали сегодня инспекторы ГИБДД рядом со школой № 67. Молодой человек привлек внимание полиции круговой тонировкой не по ГОСТ. Однако остановился он по требованию сотрудников ГИБДД не с первого раза.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что подросток пытался уехать от полиции. И, как выяснилось, на это у него были причины — молодой человек управлял автомобилем, не имея водительских прав.

За нарушения ПДД на 19-летнего тюменца составили несколько административных материалов, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в районе набережной водитель легкового автомобиля снес фонарный столб. В результате ДТП машина опрокинулась на бок, но сам водитель не пострадал. Кстати, он был абсолютно трезв.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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