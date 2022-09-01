В Тюмени разваливается многоэтажный дом. Жители ждут ремонт пять месяцев

«Документы на ремонт были собраны и переданы в администрацию еще в апреле, но пока результатов никаких нет. Прошло столько времени, скоро осень, дожди размоют и разрушение будет критичным для людей. Хотя в отписке апреля было дано пояснение, что к работам приступят в ближайшее время. Видимо, решение о ремонте будет принято тогда, когда пострадают люди?», отметили тюменцы.
Дом по данному адресу находится на балансе управляющей компании ООО «УК ПО СЖФ». Организация работает на рынке 17 лет и имеет вполне хорошие финансовые показатели. В 2021 году УК увеличила выручку на 12% — до 467 миллионов рублей, чистая прибыль составила 4,2 миллиона рублей (рост 191%).
Однако судя по отзывам в сети интернет, тюменцы работой предприятия недовольны. Жалуются на то, что компания совсем не следит за содержанием придомовой территории, что, впрочем, доказывает вышеописанная история.
На опубликованное сообщение в соцсетях оперативно отреагировали в администрации города. Чиновники заверили жителей разваливающегося дома в том, в ближайшее время будет проведен капитальный ремонт крыльца.
«Проведено комиссионное обследование здания. Информация рассмотрена на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На данный момент департаментом городского хозяйства формируется пакет документов для направления в адрес Регионального оператора в целях принятия решения о проведении в оперативном порядке капитального ремонта крыльца», пояснили в администрации.