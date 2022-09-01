В Тюмени разваливается многоэтажный дом. Жители ждут ремонт пять месяцев

«Документы на ремонт были собраны и переданы в администрацию еще в апреле, но пока результатов никаких нет. Прошло столько времени, скоро осень, дожди размоют и разрушение будет критичным для людей. Хотя в отписке апреля было дано пояснение, что к работам приступят в ближайшее время. Видимо, решение о ремонте будет принято тогда, когда пострадают люди?», отметили тюменцы.