В Тюмени предадут суду мужчину, издевавшегося над женой

По версии следствия, в течение двух лет мужчина систематически избивал свою супругу. Кроме физического насилия, он причинял ей и психические страдания. Например, выгонял её на улицу зимой.
О преступлении в правоохранительные органы сообщили соседи супругов. На мужчину было возбуждено уголовное дело, которое направили в Ленинский суд для рассмотрения.
Мужчине грозит лишение свободы сроком вплоть до 3 лет. Ему могут дать принудительные работы на тот же срок.
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