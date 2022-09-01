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В Тюмени предадут суду мужчину, издевавшегося над женой

1 сентября 07:59
Фото: 1Mi
В Тюмени будут судить местного жителя, который обвиняется в истязании своей жены. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Тюмень

По версии следствия, в течение двух лет мужчина систематически избивал свою супругу. Кроме физического насилия, он причинял ей и психические страдания. Например, выгонял её на улицу зимой.

О преступлении в правоохранительные органы сообщили соседи супругов. На мужчину было возбуждено уголовное дело, которое направили в Ленинский суд для рассмотрения.

Мужчине грозит лишение свободы сроком вплоть до 3 лет. Ему могут дать принудительные работы на тот же срок.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени избили и изнасиловали женщину-инвалида

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